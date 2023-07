Dalle wil imago van Brussel in Vlaanderen opkrikken met vijf ambassadeurs voor Vlaamse Gemeenschap

De ambassadeurs vormen een diverse groep uit verschillende disciplines. Héritier Tipo is de eerste Brusselse Ketnet-wrapper in 25 jaar. Ana Maria Osorio Gil is een leerkracht binnen grootstedelijke context. Geert van Istendael is een gerenommeerde prozaschrijver, dichter, essayist, publicist en vertaler. Ahlaam Teghadouini is een Brusselse actrice, gekend van onder meer Grond en Roomies. En Remco Evenepoel is de huidige wereldkampioen wielrennen.

De nieuw benoemde ambassadeurs moeten “samen met mij het positieve gevoel rond Brussel doen groeien”, aldus Dalle. “Voor mij zijn zij de ideale ambassadeurs voor Brussel. Vanuit hun zijn, hun identiteit en hun activiteiten hebben ze het potentieel om honderdduizenden mensen te bereiken met hun boodschappen.”

Met de aanstelling wil Dalle vooral een positiever imago voor Brussel in de kijker zetten bij de Vlaming. “Er is zoveel moois te beleven in Brussel, en er is nog zoveel potentieel daarbovenop. Ik ben als Vlaams minister voor Brussel ambassadeur van Vlaanderen in onze hoofdstad, maar ook ambassadeur van Brussel in Vlaanderen. Ik probeer het positivisme rond onze hoofdstad te verspreiden. En ik kan daarbij elke hulp gebruiken.”

Dalle wees ook op het belang van het Nederlands in Brussel. Verder wil de minister niet dat Vlaanderen Brussel los­laat. “Onze charmante hoofdstad verdient liefde. Het is het centrum van België, de hoofdstad van Europa én van Vlaanderen”, zei hij op de Vlaamse feestdag.