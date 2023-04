Dalai Lama die jongetje vroeg om aan zijn tong te zuigen betuigt spijt: ‘Plaagde op speelse manier’

De Dalai Lama heeft zijn excuses aangeboden nadat hij werd beschuldigd van ongepast gedrag nadat hij een jongen op de lippen had gekust. De interactie, die eind februari plaatsvond in de tempel van de Dalai Lama in Dharamshala, werd bijgewoond door ongeveer 100 jonge leerlingen die net waren afgestudeerd aan de Indiase M3M Foundation.

In een video die viraal is gegaan, is te zien hoe een jongen naar de microfoon loopt en aan de Dalai Lama vraagt of hij hem mag omhelzen. De Dalai Lama (87) stelt vervolgens voor dat de jongen naar voren komt. Terwijl hij naar zijn wang wijst, zegt hij “eerst hier”, waarna de jongen hem kust en een knuffel geeft.

De Dalai Lama houdt de jongen vast en vervolgt “ik denk ook hier”. Daarop volgt een kus op de lippen van het kind. Volgens Twitteraars zou de geestelijke toen hebben gevraagd of de jongen aan zijn tong wilde zuigen. De jongen stak zijn eigen tong uit en liep weg, terwijl de Dalai Lama lachte en de jongen nog een keer omhelsde.

Verontschuldigingen

Vandaag reageerde de Dalai Lama voor het eerst op het filmpje. “Er circuleert een videoclip van een recente ontmoeting waar een jongen zijne heiligheid de Dalai Lama vraagt om een knuffel te geven. Zijne heiligheid wenst zich te verontschuldigen bij de jongen en zijn familie, en bij de vele vrienden over de hele wereld, voor het verdriet dat zijn woorden mogelijk veroorzaakt hebben.”

“Zijne heiligheid plaagt vaak de mensen die hij ontmoet op een onschuldige en speelse manier, zelfs in het publiek en voor de camera. Hij betreurt het incident.”

Begroeting

Enkele mensen reageerden op het voorval en benoemden dat het uitsteken van je tong binnen de Tibetaanse cultuur wordt gezien als een begroeting. Zo bestaan er binnen de Tibetaanse traditie verhalen over een wrede monnik met een zwarte tong. Om aan te tonen dat iemand niet is gereïncarneerd uit de monnik, wordt de tong uitgestoken, aldus VRTNWS.

De Dalai Lama is de heiligste figuur in het Tibetaanse boeddhisme en leeft sinds 1959, toen Tibet door China werd geannexeerd, in ballingschap in India.