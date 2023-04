Dag van de waarheid voor Schlitz: Ecolo-staatssecretaris moet zichzelf in de Kamer opnieuw verantwoorden

Een week kreeg staatssecretaris Schlitz van de andere meerderheidspartijen in de Kamer om de gemoederen te bedaren, nadat ze vorige week was betrapt op een leugen over het oneigenlijke gebruik van haar persoonlijke logo bij subsidieprojecten. De kalmte is niet bepaald weergekeerd. Een medewerkster van het kabinet-Schlitz trok maandag op Instagram van leer tegen N-VA door de partij te vergelijken met extreemrechts en met het naziregime. Dinsdagochtend deed Schlitz een halfslachtige en merkwaardig geformuleerde poging om de schade ongedaan te maken, maar excuses konden er niet vanaf. Tot grote ergernis van de federale regeringspartijen.

Daardoor werd het bericht plots chef­sa­che. Premier Alexander De Croo (Open Vld) ging er zich mee bemoeien. Hij eiste dat Schlitz duidelijk excuses aanbood. Wat uiteindelijk ook gebeurde.

Crisisberaad

Ook bij de top van Ecolo lijkt de ernst doorgedrongen. De Franstalige groenen hielden dinsdag langdurig crisisberaad over hun staatssecretaris. Haar en haar kabinet werd alvast opgedragen voor de commissiezitting van woensdag geen woord meer te lossen op gelijk welk mediakanaal, om de zaak niet nog erger te maken. Ook de Ecolo-top zelf bleef incommunicado.

Binnen Vivaldi is het geduld met Schlitz op. Schlitz heeft een fout gemaakt, maar is daarna in de boosheid blijven volharden met halve waarheden en provocaties, klinkt het in de entourage van de premier. Wat ook al niet hielp: Schlitz reageerde aanvankelijk op het nazibericht met de woorden “bedankt voor de steun”. Achteraf beweerde ze dat die reactie geplaatst was door een medewerker. “Dat is allemaal wel heel gemakkelijk”, klinkt het zuchtend in de meerderheid.

Op de rooster

Woensdag wordt Schlitz dus verwacht in de Kamer, waar N-VA-oppositielid Sander Loones haar opnieuw op de rooster zal leggen. Actieve steun uit de meerderheid hoeft ze niet te verwachten. Maar, zo valt te horen in de meerderheid: het is een ongeschreven regel dat een regeringslid pas ontslag neemt als haar eigen partij haar daartoe dwingt.

Het wordt Schlitz bijzonder kwalijk genomen dat ze er niet in geslaagd is om de storm gewoon uit te zitten, maar dat haar kabinet integendeel het vuur bleef aanjagen, waarmee de hele regering in moeilijkheden komt. Een fout werd een leugen in het parlement en die onwaarheid weigert de staatssecretaris nog altijd te erkennen. Bovendien werd er vanop het kabinet de indruk gevoed dat een heksenjacht aan de gang is, om eigenlijk de bevoegdheid van Schlitz – Gelijke Kansen – te treffen.

Daarbij valt steeds meer op hoe de overige Vivaldi-partijen zich ergeren aan Ecolo, die ze zien als een dogmatische partij. “Het probleem is: geloven Schlitz en haar partij oprecht dat Loones geen nazi is? Ik ben daar niet zeker van”, klinkt het bij een fractieleider uit de meerderheid.