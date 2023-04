Dag start vrij zonnig, later meer wolken maar overwegend droog, temperaturen tot 14 graden

De maxima schommelen van 10 graden in de Hoge Venen, 12 graden aan zee tot 13 of 14 graden in het centrum. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit noordoost en later uit oostnoordoost.

Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Volgende nacht wordt het helder tot lichtbewolkt met lokaal wat meer wolken. In de gebieden nabij de Duitse grens neemt de bewolking toe op het einde van de nacht. De minima liggen tussen 4 en 8 graden, bij een matige oostnoordoostenwind.

Morgen is het meestal wisselend bewolkt, maar geleidelijk komen er bredere opklaringen voor in het noorden. Ten zuiden van Samber en Maas kan er wat lichte neerslag vallen. In de loop van de namiddag breiden de bredere opklaringen zich uit naar de rest van het land. In de regio’s nabij de Franse grens blijft het mogelijk nog bewolkter tot de avond. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden. De overwegend matige noordoostenwind zal nog steeds schraal aanvoelen.