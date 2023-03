Dag en nacht branden de lichten in nieuwe Antwerpse politiegebouw, al staat dat nog ruim een maand leeg

Aan het nieuwe politiehoofdkwartier aan de Singel in Berchem zijn geen agenten of combi’s te zien. Die nemen er pas in mei hun intrek. Toch brandt de verlichting in het gebouw de hele tijd. Dag en nacht.

“Sinds vorige week heeft de aannemer het gebouw aan ons overgedragen en is het lichtplan in voege getreden. Je kan dat niet zomaar met een schakelaar aan- of uitzetten”, legt politiewoordvoerder Willem Migom uit aan Radio 2 Antwerpen .

Toch doet het bij menig Antwerpenaar de wenkbrauwen fronsen. Al een jaar wordt iedereen aangespoord om zijn of haar energieverbruik te minderen, en slim om te springen met elektriciteit. Dan lijkt een leegstaand gebouw dat 24 uur op 24 verlicht wordt geen toonbeeld van energiezuinigheid. “In het gebouw hangen zuinige LED-lampen”, benadrukt Migom “Onze technici zeggen bovendien dat het opstellen van een tijdelijk aangepast lichtplan meer geld kost dan de LED’s te laten branden.”

Volgens de politie heeft de volledige verlichting ook een rol om de werking van de agenten te maskeren. “In ons lichtplan zijn de buitenste lokalen altijd verlicht, ‘s nachts op een dimstand. Op die manier kunnen waakzame criminelen niet zien of er plots veel manschappen van een bepaalde dienst uitrukken voor een interventie.”