Daar zijn de Perseïden weer: vallende sterren vannacht goed te zien door beperkte bewolking

Wie het spektakel wil aanschouwen, moet wel laat opblijven of net vroeg opstaan. De meteorenzwerm bereikt zondagochtend zijn piek om 4 uur ‘s nachts. Op dat moment zijn er naar verwachting ongeveer 44 vallende sterren per uur te zien. Wie de sterren wil spotten, moet naar het oosten of noordoosten kijken. Je gaat ook best staan op een plaats waar er niet te veel lichtvervuiling is, bij voorkeur op het platteland.

De Perseïden vliegen elk jaar langs onze aarde, maar de kans om effectief vallende sterren te zien is afhankelijk van verschillende factoren. “Eén van die factoren is het maanlicht”, weet Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux, “waarbij een volle maan de slechtste waarnemingen geeft.” “Maar de laatste berekeningen tonen dat er in de nacht van zaterdag op zondag maar 10 procent maanlicht zal zijn”, klinkt het.

Opklaringen

Daarnaast moet het weer helder genoeg zijn. Volgens het KMI is het vanavond eerst nog bewolkt, maar wordt het in de loop van de nacht overal droog en licht bewolkt. De wolken die aanwezig zijn, bestaan waarschijnlijk vooral uit sluierbewolking, waardoor de nachtelijke hemel nog zichtbaar is.

Het is al een tijdje geleden dat de weersomstandigheden gunstig waren bij een meteorenzwerm. In januari was de zwerm Boötiden de laatste grote kans om veel vallende sterren te zien, maar toen gooide de bewolking roet in het eten.