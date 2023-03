Daar is Ventilus weer: Vlaamse regering moet beslissen wie hoogspanningslijn boven het hoofd krijgt (en wie niet)

De Vlaamse regering wil vrijdag beslissen over het traject voor Ventilus, de omstreden hoogspanningslijn doorheen West-Vlaanderen. Alle ogen zijn op cd&v gericht. Zal de partij die wil strijden voor de ‘ongehoorden’ op het platteland het opnieuw hard spelen?

“Als ons dit lukt, hebben we een groot paasei verdiend.”

Voorlopig kan men binnen N-VA nog – een tikje groen – lachen met de opdracht van vrijdag. Als het van de Vlaams-nationalisten afhangt, wordt die dag beslist over het traject voor Ventilus. De vraag waar ze geen sluitend antwoord op hebben: denken hun cd&v-collega’s hier hetzelfde over? “We hebben toch nog geen andere signalen gekregen”, luidt het. Let vooral op het woordje ‘nog’. De wonden geslagen door de stikstofcrisis eerder deze maand zijn nog niet geheeld.

Ook binnen Open Vld heerst wantrouwen tegenover cd&v. De liberalen gaan er naar eigen zeggen vanuit dat de afspraken rond Ventilus “gewoon uitgevoerd worden”, maar zeker zijn ze niet. “Als we lezen wat Dochy zegt…”, luidt het binnen de partijleiding. In een interview met Krant van West-Vlaanderen ging Bart Dochy – burgemeester van Ledegem, Vlaams Parlementslid en de spreekbuis van de West-Vlaamse cd&v – vorig weekend vol op het gas. Hij was erg kritisch voor het beleid rond stikstof én Ventilus.

Op de vraag of hij nog door een deur kan met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) na hun onenigheid over het stikstofprobleem antwoordde Dochy onheilspellend: “Voorlopig wel nog, maar ze is nog niet van mij verlost. Ventilus komt eraan, hé.”

Buik

Het Vlaams overheidsdepartement Omgeving heeft de voorbije maanden de verschillende mogelijke trajecten voor Ventilus doorgelicht. De nieuwe hoogspanningslijn is nodig om de elektriciteit opgewekt door de nieuwe windmolenparken op de Noordzee aan land te brengen en om het West-Vlaamse stroomnet te versterken. In principe zijn er vijf mogelijke trajecten voor Ventilus, maar in de Wetstraat gaat iedereen ervan uit dat er gekozen wordt voor de meest directe verbinding: een hoogspanningslijn door de buik van West-Vlaanderen.

De 5 mogelijke trajecten van Ventilus Beeld rv

In totaal gaat het dan om een traject van ongeveer tachtig kilometer, hoofdzakelijk door gemeenten met cd&v-burgemeesters aan het roer. Een deel wordt ondergronds getrokken, een deel maakt gebruik van het bestaande stroomnet. Maar er zal ook zowat 20 kilometer aan nieuwe bovengrondse ‘luchtlijn’ komen, die wellicht parallel met de autostrade E403 naar het zuiden van de provincie zal lopen. Dit traject zou een tachtigtal huishoudens treffen.

Eind vorig jaar heeft de regering al voor de bovengrondse optie gekozen, in weerwil van een reeks ongeruste burgemeesters en buurtcomités. Het (kleine) ondergrondse deel van Ventilus zou onder meer in de gemeente Torhout en Izegem ingetekend worden.

Protest

Ondanks de nervositeit binnen N-VA en Open Vld lijkt de kans gering dat het vrijdag tot een confrontatie komt met cd&v over Ventilus. De christendemocraten laten verstaan dat de keuze van het traject maar een tussenstap is in het beslissingsproces. Cd&v is sowieso niet tegen de bouw van de hoogspanningslijn. De lijn is noodzakelijk om de stroombevoorrading van het land te verzekeren, luidt het. Maar cd&v wil wel dat er maximaal wordt geprobeerd om de lijn ondergronds te houden. En dat lokale zorgen ernstig genomen worden.

Dat is het ook verhaal dat Dochy aan de telefoon verteld. “Dit is een tussenstap. Daarna is het afwachten hoe men in de getroffen gemeenten zal reageren. De politici zelf en de actiegroepen. Ik verwacht veel protest aangezien de Vlaamse regering wil doorzetten met een bovengrondse hoogspanningslijn. De zorgen over Ventilus in West-Vlaanderen zijn sowieso alleen maar groter geworden de laatste maanden. Ook meer en meer bij mensen die wonen bij de bestaande lijn die versterkt wordt. Sowieso is er nog altijd geen zekerheid over de uitkoopregeling (die federaal ter goedkeuring voorligt, JVH).”

Binnen cd&v wordt trouwens aangestipt dat er vrijdag nog een ander heikel dossier geagendeerd staat: de regels rond de nieuwe ‘landschapsparken’ die Demir wil erkennen in Vlaanderen. Volgens de partij dreigen die ondernemen op het platteland – lees: boeren – weer wat moeilijker te maken. Volgens N-VA is dat niet zo. Via de parken wordt bijvoorbeeld 19 miljoen euro extra voorzien voor de promotie van hoevetoerisme en korteketenboeren, reageert de partij. Voor de vergunningen van boeren zou er niets veranderen.