Daar is de zon: tot 25 graden vandaag, morgen stijgt kwik tot 27 graden

Vandaag wordt het zonnig met vanochtend mogelijk zeer lokaal wat ochtendgrijs. In de loop van de dag kunnen er een paar stapelwolkjes ontstaan of wat hoge wolken verschijnen. Het is enkele graden warmer met maxima tussen 20 en 23 graden in Hoog-België en tussen 23 en 25 graden elders. De wind is overwegend zwak uit oost tot zuidoost of uit veranderlijke richtingen.

Vanavond en volgende nacht blijft het nagenoeg helder met op het einde van de nacht zeer lokaal kans op wat mist of enkele lage wolken. De minima liggen tussen 8 en 16 graden bij een overwegend zwakke veranderlijke wind die draait naar het zuiden.

Vrijdag is het eerst zonnig met soms wat hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag verschijnen er meer wolken met zeer geleidelijk aan kans op een lokale bui. Het wordt vrij warm bij maxima van 23 of 24 graden aan zee en in de Ardennen tot 27 graden in het centrum. De zuidenwind waait zwak tot meestal matig en ruimt naar het westen tot het zuidwesten.

Zaterdag is het wisselend bewolkt met kans op (onweers)buien, vooral dan over het centrum en oosten van het land. We halen maxima van 21 of 22 graden aan zee en op het Ardense plateau tot 24 graden in het centrum. De wind waait matig uit west tot zuidwest.

Zondag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af, waaruit plaatselijk een bui kan vallen. De maxima schommelen van 20 of 21 graden aan zee en op het Ardense reliëf tot 23 graden in het centrum en uiterste zuiden. De wind wordt stilaan matig uit zuidwest.

Maandag en dinsdag verlopen halfbewolkt met vooral over het uiterste zuiden en in het westen kans op buien. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit veranderlijke richtingen of uit west tot zuidwest.

Maandag en dinsdag verlopen halfbewolkt met vooral over het uiterste zuiden en in het westen kans op buien. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit veranderlijke richtingen of uit west tot zuidwest.

Woensdag is het wisselend bewolkt met nog een lokale bui. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum.