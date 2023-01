Curiosity vindt opaal op Mars: potentiële waterbron voor toekomstige astronauten

Opaal is vooral bekend als edelsteen die wordt gevormd door silicarijk gesteente dat in aanraking komt met water. Die oplossing nestelt zich in de scheuren van het gesteente en verhardt na verloop van tijd. Opaal is vooral terug te vinden in Ethiopië en Australië, maar dus ook op Mars.

Tot die conclusie komen onderzoekers van de Arizona State University. Zij hebben monsters van gesteenten, verzameld door Curiosity uit onder meer de Galekrater, geanalyseerd met nieuwe technieken. Het gesteente bleek vooral uit silica en water te bevatten, de belangrijkste bestanddelen van opaal. Opaal heeft een waterpercentage tot 20 procent.

Meer dan eerder gedacht

Het is niet de eerste keer dat opaalachtig materiaal is aangetroffen op Mars, dat gebeurde acht jaar geleden ook al. Maar het blijkt nu toch veel wijder verspreid te zijn op de rode planeet dan tot nu toe gedacht.

De ontdekking suggereert dan ook dat er veel recenter dan men vermoedde water aanwezig was op Mars. De bodem van Mars droogde lang geleden op waardoor microben er niet meer konden overleven. Maar onder het Marsoppervlak zou leven misschien veel langer mogelijk zijn geweest. Wat goed nieuws is voor Curiosity’s opvolger Perseverance, de rover die momenteel op zoek is naar tekenen van leven in de Jezerokrater, een site die ook veel opaalachtig materiaal bevat.

Een andere implicatie is dat het opaal een nuttige waterbron zou kunnen zijn voor toekomstige menselijke bezoekers. Het water zou uit het materiaal kunnen vrijkomen als het wordt vermalen en verwarmd.