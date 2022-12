Cristiano Ronaldo tekent bij Al-Nassr in Saudi-Arabië en gaat half miljard verdienen

“De grootste atleet ter wereld heeft officieel getekend voor Al-Nassr”, stond er fier te blinken op de social media van de huidige nummer twee in de Saudische competitie. Helemaal onverwacht is de transfer niet. Al weken werd er gerept over de komst van Ronaldo naar het Midden-Oosten.

De Portugese superster had zichzelf voor de start van het WK onmogelijk gemaakt bij Manchester United. In een vernietigend interview met presentator Piers Morgan haalde hij uit naar zowat heel de club, manager Erik ten Hag en United-icoon Wayne Rooney. De clubleiding besloot daarop het contract met Ronaldo op te zeggen, waardoor hij sinds 22 november transfervrij was.

Tijdens en na een half mislukt WK zijn de speculaties over de toekomst van Ronaldo nooit gestopt. Al-Nassr uit Saudi-Arabië, het land dat in 2030 het WK voetbal wil organiseren, meldde zich al snel. Toch werd er in de afgelopen maand ook herhaaldelijk gezegd en geschreven dat Ronaldo op zoek was naar een Europese club. De clubs waar hij zichzelf wel zag spelen, hapten echter niet toe. In de tussentijd onderhield hij zijn conditie bij Real Madrid, de ploeg waar hij zijn grootste successen vierde.

Al-Nassr bleef zo de enig overgebleven optie. Ronaldo zou er een waanzinnig loon gaan opstrijken: jaarlijks 200 miljoen euro per jaar en 2,5 seizoen lang - het meest lucratieve contract ooit in het voetbal. Zijn nieuwe werkgever staat onder leiding van de Franse trainer Rudi García en strijdt dit seizoen mee om de landstitel. Onder meer Luiz Gustavo (ex- Bayern München en -Juve) staat er onder contract. Andere bekende namen zijn die van doelman David Ospina (ex-Napoli) en spits Vincent Aboubakar (ex-Porto).

“Dit is meer dan geschiedenis”, valt er in de verklaring van de club te lezen. “Dit is een handtekening die niet alleen onze club zal inspireren om nog meer succes te behalen. Maar ook onze competitie, ons land en toekomstige generaties, jongens en meisjes zullen geïnspireerd worden om de beste versie van zichzelf te zijn. Welkom bij je nieuwe thuis, Cristiano.”