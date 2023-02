Crisissfeer in Vlaamse regering. Jambon roept partijvoorzitters samen over stikstof: ‘Er is een patstelling’

De Vlaamse regering is diep verdeeld over het stikstofdossier. De voorbije week werd intensief onderhandeld over het stikstofdossier, maar een akkoord is nog steeds veraf. Donderdagavond gingen cd&v en N-VA gefrustreerd uit elkaar. Voor N-VA ligt alles klaar om te landen, maar bij cd&v worden de nieuwe voorstellen van N-VA afgedaan als “waanzin”.

Ook vrijdag was een doorbraak nergens te bespeuren. In een korte verklaring liet Jambon weten dat hij de partijvoorzitters van de regeringspartijen vordert voor consultaties. Hij stelt ook zijn geplande vakantie uit. Jambon wil van de partijvoorzitters weten of ze wel een akkoord willen bereiken. Ze zouden later deze middag samenzitten.

Jambon legde vrijdagochtend een compromisnota op tafel, waar ook Open Vld een goeie basis in zag om op verder te werken. Maar voor cd&v was die nota onbespreekbaar. Verscheidene coalitiebronnen geven zelf aan: deze crisis is “ongezien” voor de Vlaamse regering.

“Federaal zou ik nu naar de koning gaan”, zei Jambon aan de tafel van de ministerraad. (In tegenstelling tot het federaal niveau wordt het Vlaamse parlement niet ontbonden als de regering valt. Daardoor is het quasi onmogelijk om de regering te laten vallen.)

Al de hele week klinkt bij N-VA en Open Vld luidop de vraag: wat wil cd&v? Steeds meer overheerst aan de onderhandelingstafel het gevoel dat het niet enkel over stikstof gaat maar ook over de partijbelangen van cd&v. De christendemocraten zouden uit zijn op een crisis om te tonen dat ze het opnemen voor de boeren. Maar bij cd&v heet die lezing “onzin”. Volgens hen roepen de andere partijen net de crisis af om cd&v in het nauw te drijven, zodat ze niet anders kunnen dan inbinden.