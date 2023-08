Crisiscentrum neemt leiding over bij aanpak van onveilige situatie rond Brussel-Zuid

“We maken er vanuit de federale overheid een prioriteit van om de rust in en rond het Zuidstation terug te brengen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Annelies Verlinden (cd&v). De minister benadrukt wel dat het geen nieuw probleem is. De Brusselse regering had recent om hulp gesmeekt bij de federale regering omdat ze de onveilige situatie rond het Zuidstation niet alleen de baas kon. De federale regering geeft het Nationaal Crisiscentrum, dat in crisissituaties alle bevoegde overheden rond de tafel brengt en zorgt dat ze elkaar niet onbewust tegenwerken, nu de opdracht om de leiding over te nemen van het Brussels Gewest.

Concreet zal er op drie assen gewerkt worden. Ten eerste moet de criminaliteit en illegaliteit rond het stationsgebouw aangepakt worden. Dat moet op korte termijn en vergt samenwerking tussen de federale politie, de lokale politiezone Brussel-Zuid, de dienst Vreemdelingenzaken en de veiligheidsdiensten van de NMBS. Premier Alexander De Croo (Open Vld) en Verlinden hopen zo een onmiddellijk effect te hebben op het “alarmerende onveiligheidsgevoel” bij reizigers en omwonenden.

Ten tweede moet er gekeken worden naar de gezondheidsproblematiek, waarbij het Brussels Gewest, de betrokken gemeente-en stadsdiensten en de federale gezondheidsdiensten tot een aanpak zullen moeten komen om het probleem van dakloosheid en verslavingen aan te pakken. Ook de netheid moet worden verbeterd . Tot slot zijn er ook aanpassingen nodig aan de infrastructuur in en rond het stationsgebouw, waardoor de veiligheid voor de reizigers moet verbeteren. Er wordt gekeken of er meer cameratoezicht kan plaatsvinden.

Brussels Gewest

Gisteren nog haalde Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (cd&v) uit naar het Brussels Gewest en minister-president Rudi Vervoort (PS). “In de aanpak van de drugsepidemie in Brussel en de dramatische situatie van de grote Brusselse stations en hun buurten is er één constante: een Brusselse regering die uitblinkt in afwezigheid, met de minister-president op kop. Meer zelfs: Vervoort toonde zich ‘opgelucht’ dat premier Alexander De Croo (Open Vld) het initiatief neemt om de verschillende betrokken partijen samen te roepen.”

Ook Brussels burgemeester Philippe Close (PS) zei in een interview met Het Laatste Nieuws dat de Brusselaars moeten tonen dat ze capabel zijn om dit probleem zelf op te lossen. “Ik heb het gehad met wachten tot een of andere overheid ons komt redden.” Volgens Close is er wel een globale aanpak nodig en lukt het niet met meer politie alleen. Het is volgens hem niet alleen een veiligheidsprobleem, maar ook een migratie- en een gezondheidsprobleem.

Het crisiscentrum zal nu alle bevoegde overheden samenbrengen en snel actie ondernemen.