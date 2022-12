Crevits aan Van Quickenborne na voorstel om te snoeien in kinderbijslag van relschoppers: ‘Doe je job’

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) verklaarde vorige week dat ouders van jonge relschoppers meer voor hun verantwoordelijkheid moeten worden geplaatst. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer stelde hij voor om desnoods te snoeien in de kinderbijslag. Van Quickenborne deed zijn uitspraak tijdens een debat over de rellen die uitbraken na de wedstrijd tussen België en Marokko op de Wereldbeker in Qatar.

“Over dat ballonnetje zou ik een suggestie willen doen”, antwoordde Crevits woensdag. “Zorg dat mensen geïdentificeerd, opgevolgd en veroordeeld worden. Kortom: doe je job.”

Volgens De Reuse moet er wel kunnen worden gesnoeid in het Groeipakket. “Elk beleidsniveau moet zijn verantwoordelijkheid nemen, dat is de oproep die vorige week werd gedaan”, zei hij. “Er bestaat in Vlaanderen een systeem om ouders te steunen bij de opvoeding, dat draaiende wordt gehouden door de belastingbetalers. Daar moet een engagement tegenover staan van die ouders.”

‘Struisvogelpolitiek’

Van Quickenborne kaatst de kritiek van Crevits terug door te wijzen op het plaatstekort in instellingen voor minderjarigen. “Iedereen moet zijn job doen. Justitie staat in voor straffen en veroordelen. Maar beweren dat Justitie alleen dit probleem zal oplossen, is struisvogelpolitiek”, zegt hij.

Hij wijst expliciet naar de deelstaten, die “ook hun job moeten doen”. De straffen die Justitie oplegt, kunnen lang niet altijd worden uitgevoerd door een gebrek aan plaatsen in jeugdinstellingen. “Ook daar kan meer worden gedaan. Zorg er dus voor dat als de jeugdrechter iets beslist, dat ook meteen correct kan worden uitgevoerd.”