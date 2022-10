Credit Suisse in slechte papieren: aandelen Zwitserse bank op laagterecord

Aandelen van Credit Suisse zijn maandag met ongeveer 10 procent gedaald, nadat de aandelen dit jaar al voor de helft terugvielen. De daling is een weerspiegeling van de bezorgdheid van de markt over de Zwitserse bank, die aan een herstructurering werkt die op 27 oktober zal worden aangekondigd. Ulrich Körner, de nieuwe baas van Credit Suisse, probeert het vertrouwen van werknemers en beleggers in de bank terug te winnen.

Volgens een onderzoeksrapport van analisten van JP Morgan, op basis van de financiën van de bank op het einde van het tweede kwartaal, is het kapitaal en de liquiditeit van Credit Suisse “gezond”. Credit Suisse had aan het einde van het tweede kwartaal een totale activa van 727 miljard Zwitserse frank (750, 47 miljard euro), waarvan 159 miljard frank contant en opeisbaar bij banken, terwijl de bank ook 101 miljard handelsactiva heeft, klinkt het.

Onrust op markt

De Europese beurzen zijn maandag met verlies begonnen. Beleggers reageren onder meer op de onrust in het Verenigd Koninkrijk, waar een hoop te doen is om de begrotingsplannen van de regering van premier Liz Truss. Zij wilde in eerste instantie onder meer de belastingen voor de hoogste inkomens verlagen, maar op maandagmorgen ging een streep door dit deel van de begrotingsplannen.

Sinds de regering-Truss de begrotingsplannen ontvouwde, is het onrustig op de financiële markten. De Britse onzekerheden komen bovenop de onrust door de impact van de oorlog in Oekraïne, de daaraan gekoppelde sancties tegen Rusland, de torenhoge inflatie en de renteverhogingen die centrale banken doorvoeren om deze te beteugelen.