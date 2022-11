Crèche moet deuren sluiten na vernietigend rapport: ‘Dit neigt naar folterpraktijken’

Aanleiding van het onderzoek waren klachten die al in oktober vorig jaar waren ingediend, niet alleen van ouders maar ook van personeelsleden die waren opgestapt. Er volgden nog plaatsbezoeken in maart, april en juni van dit jaar.

In de getuigenissen is er sprake van kinderen die vaak en hard geslagen worden door de verantwoordelijke. Ook staat in het rapport dat kindjes met hun gezicht onder koud water gehouden worden als ze niet stoppen met wenen of met hun gezicht in het eten worden geduwd. Een kindje van twee maanden werd in de keuken gezet met de deur dicht omdat het te veel aan het wenen was. En kinderen die met hun handen in het toilet zaten werden met hun hoofd in het toilet geduwd, waarna het toilet werd doorgespoeld, kwam de Zorginspectie ook te weten.

Ex-werknemers verklaarden ook dat het hoofd van een kindje dat niet wilde eten achteruit werd getrokken en tussen de knieën van de begeleider gelegd om met een lepel geforceerd voeding toe te dienen. De verantwoordelijke spreekt de bewering niet helemaal tegen. “Het is inderdaad zo dat wij soms achter de kinderen staan om ze te helpen met eten. Dat ze daarbij het hoofd naar achter doen, dat kan. Dan komt hun hoofd wel eens tussen de benen. Maar het wordt niet tussen de knieën gelegd”, aldus de vrouw.

Voor veel ouders kwam de sluiting als een donderslag bij heldere hemel, schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens een ouder had de zaakvoerster zo haar lievelingetjes, die hun zin kregen. “Maar daardoor werden de anderen zwaar aangepakt. Kinderen die te veel weenden, werden de hele dag in bed gelaten.” De controleurs schrijven de wanpraktijken voor een groot deel toe aan “het pedagogisch onvermogen” van de begeleiding.

‘Pestpraktijken’

Ook VRT NWS kon het verslag van de Zorginspectie kijken, en maakt melding van nog meer klachten over wanpraktijken en mishandeling. Zo zouden de etensresten van vrijdag vaak op maandag nog uitgedeeld worden, en zouden stoute kinderen in een donkere bergingsruimte gezet worden. Er zou ook een klacht zijn binnengekomen over de blauw-zwarte kaak van ‘meisje X’. De klachten gaan terug tot in 2011.

Groen zegt in een reactie dat deze zaak “tot op het bot uitgespit moet worden”. “Waren er al vermoedens over problemen of risico’s bij de kinderopvanginitiatieven in kwestie, en had men sneller kunnen ingrijpen? Is het voorzorgsprincipe hier voldoende snel gehanteerd? Dat zijn cruciale vragen waar minister Crevits duidelijkheid over moet scheppen in het parlement”, zegt Groen-parlementslid Celia Groothedde. Die zal de minister in het parlement over de kwestie ondervragen.

Hannes Anaf, Vlaams parlementslid voor Vooruit, noemt wat nu aan het licht komt “hallucinant”. “Dit zijn gewoon pestpraktijken, neigend naar folterpraktijken voor jongere kinderen.” Anaf noemt het een goed teken dat Opgroeien nu écht kordaat optreedt, maar blijft ongerust. “Dit is gewoon opnieuw een bevestiging dat controles nodig zijn. Ouders moeten vandaag de zekerheid krijgen dat onveilige crèches werden aangepakt. Voor al die ongeruste ouders, maar ook voor alle goed werkende crèches, is het broodnodig dat hier heel snel duidelijkheid rond komt”, aldus nog Hannes Anaf.