Courtney Cox krijgt ster op Walk of Fame in Hollywood, en viert dat met Friends-collega’s

Ster 2.750 leidde tot een kleine ‘Friends’-reünie op de bekende boulevard in Los Angeles. Cox (58) kreeg voor het plechtige moment het gezelschap van Kudrow en Aniston. Ook collega en vriendin Laura Dern (‘Jurassic Park’), partner en Snow Patrol-zanger Johnny McDaid en dochter Coco Arquette waren aanwezig.

“Vrienden zijn met Courteney is familie zijn van Courteney. Ze voelt zich verantwoordelijk voor ons allemaal”, zei Aniston. Aniston en Kudrow grapten dat Cox “de bekendste ‘Friends’-ster zal zijn” en verklapten dat ze poker haat. “Maar ze speelde met ons om een band te krijgen.”

Cox begon met acteren in de jaren 80. Ze raakte bekend via de serie ‘Family Ties’, maar haar grote doorbraak beleefde ze in 1994 met ‘Friends’, dat tot 2004 liep. Tussendoor vertolkte ze ook Gale Weathers in de ‘Scream’-films (waarvan het zesde deel binnenkort in de bioscoop komt) en later speelde ze zes jaar in de komische reeks “Cougar town”.

Bij de onthulling zei Cox dat ze nu echt haar draai heeft gevonden. “Ik geef er meer om: regisseren, acteren, produceren. Ik zit nu lang genoeg in dit vak om te voelen dat ik echt weet waar ik het over heb en dat ik echt beter kan worden. Ik durf meer risico’s te nemen. De tijd geeft je meer vertrouwen.”