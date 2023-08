Coupplegers Niger roepen ambassadeurs uit vier landen terug

Ruim een week geleden verdreef het leger in Niger de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum van de macht. Generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot nieuwe leider.

Sindsdien voert de internationale gemeenschap de druk op de coupplegers op om de grondwettelijke orde te herstellen. De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) sloot niet uit om geweld te hanteren als dat niet binnen de week zou gebeuren. Het blok waar onder andere Nigeria - de grootste economie van Afrika - deel van uitmaakt, legde Niger ook economische sancties op.

Gijzelaar

Intussen heeft de afgezette president Bazoum vrijdag de internationale gemeenschap en de Verenigde Staten opgeroepen tot het herstellen van zijn regering. Hij deed dat in een opiniestuk dat in de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’ werd gepubliceerd. In het artikel stelt hij dat hij ‘een gijzelaar’ is.

“Als de coup succes heeft, zal het vernietigende gevolgen hebben voor ons land, onze regio en de hele wereld”, schreef Bazoum.