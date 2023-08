Coronavirus wint terrein in Duitsland, Frankrijk en andere landen, maar geen reden tot onrust in ons land

In Frankrijk is het aantal opnames wegens een vermoedelijke coronabesmetting op spoed met 31 procent toegenomen in de week tussen 31 juli en 6 augustus. Met 920 coronagevallen ligt het cijfer echter nog ruim lager dan de 4.000 wekelijkse gevallen in de winter van 2022. In Duitsland is het aantal coronagevallen dan weer al een maand aan het stijgen. Al blijft het totale cijfer voorlopig nog laag.

Mogelijk is EG.5, ook wel Eris genoemd, verantwoordelijk voor de opstoot. Het is een subvariant omikron, die zich makkelijker lijkt te verspreiden en beter lijkt te ontsnappen aan het immuunsysteem. Twee weken geleden herclassificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de EG.5-variant dan ook naar de categorie “virusvariant van belang”. Daarnaast wijzen andere experts ook op de verlaagde immuniteit en de massabijeenkomsten tijdens de zomer als redenen voor de opstoot.

EG.5 zou besmettelijker zijn, maar niet gevaarlijker. “Ik zie niets verontrustend”, zei viroloog Steven Van Gucht vorige week in ‘Het Nieuwsblad’. “Het virus blijft zich gedragen zoals we verwachten: in kleine golfbewegingen", voegt hij nog toe. In diezelfde krant stelde ook Biostatisticus Geert Molenberghs van de KU Leuven dat “de nieuwe variant toont aan dat het virus zichzelf blijft heruitvinden (...) maar ik denk niet dat het een probleem zal worden. Hervaccinaties bij kwetsbare groepen blijven wel belangrijk.”