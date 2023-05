Containerschip ramt Ringbrug in Willebroek

Het ongeval gebeurde rond 22.30 uur. Bij de klap vielen ook twee containers van het zowat 200 meter lange schip in het water. Die zouden leeg zijn. De brandweer heeft de containers kunnen lokaliseren en zal ze later dinsdag uit het water halen.

Door het incident is de Koning Boudewijnlaan (N16) afgesloten. Er is geen verkeer mogelijk op de verbinding van de A12 in Willebroek met de E19 in Mechelen. Na een inspectie van de brug kan de weg vrijgegeven worden. Volgens politiewoorder Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek zal dat in de loop van de ochtend gebeuren.

De brandweer, politie, Vlaamse Waterweg en het gemeentebestuur van Willebroek hielden in de loop van nacht overleg in een commandopost om de hele operatie te coördineren.