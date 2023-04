Conservatieven winnen in Finland, premier Sanna Marin verslagen

De conservatieve Nationale Coalitiepartij (EPP) zal volgens de prognose met een nipte voorsprong op de rechts-populistische Finnenpartij, gevolgd door de sociaal-democraten (SDP) van Sanna Marin, die niet zou kunnen aanblijven als premier.

Volgens de prognose van Yle, die meestal dicht bij de uiteindelijke uitslag ligt, zou de EPP van voormalig minister van Financiën Petteri Orpo de meeste zetels binnenrijven met 48 afgevaardigden, voor de Finnenpartij (46) en de SDP van Marin (43). Op het moment van de prognose waren 70 procent van de stemmen geteld.

Marin erkent nederlaag

De kandidaat van de grootste partij wordt traditioneel de premier in Finland, op voorwaarde dat een meerderheid wordt gevonden in het parlement. “Dit zou een zeer grote overwinning zijn”, zei de 53-jarige Petteri Orpo (53) onder gejuich van zijn aanhangers. “We zullen onderhandelingen starten voor een regering in Finland.”

Yle schat het verschil in stemmen nog relatief klein in: 20,9 procent voor de conservatieven, 20,3 procent voor de rechts-populisten en 19,7 procent voor de sociaaldemocraten. De aftredende premier erkent haar nederlaag. Ze feliciteerde de winnaar van de verkiezingen. “De democratie heeft gesproken”, verklaarde de 37-jarige Marin in een toespraak voor haar aanhangers.