Conservatief-liberalen verslaan huidige premier Sanna Marin en winnen Finse verkiezingen

De Sociaal-democraten (SDP) van premier Sanna Marin werden de derde partij met 19,9 procent van de stemmen. Dat is meer dan vier jaar geleden, maar dus niet voldoende voor de winst.

De radicaal-rechtse partij De Finnen, voorheen De Ware Finnen genoemd, eindigde als tweede met 20,1 procent van de stemmen. Het is het beste resultaat tot dusver voor deze EU-kritische anti-immigratiepartij.

Petteri Orpo, de leider van de Nationale coalitie, mag nu het initiatief nemen voor het vormen van een coalitie. Hij kan daarbij kiezen voor een samenwerking over rechts, met de Finnen, of voor een coalitie met de Sociaal-democraten van Marin. Voor beide alternatieven is ook nog de steun van een of meerdere andere partijen nodig.

Petteri Orpo viert zijn overwinning in Helsinki. Beeld AFP

De 53-jarige Orpo is een carrièrepoliticus die sinds 2007 in het Finse parlement zit. Hij bekleedde verschillende ministersposten, waaronder die van minister van Financiën, in het vorige centrumrechtse kabinet (2015-2019).

De aspirant-premier voerde campagne met de belofte het staatshuishoudboekje op orde te brengen door te bezuinigen, onder meer op werkloosheidsuitkeringen. Hij wil ook belastingenverlagingen doorvoeren. Tijdens de campagne beschuldigde hij de regering van Marin van financieel wanbeleid, omdat de staatsschuld de afgelopen jaren hard was opgelopen. Dat kwam vooral door de coronasteun aan burgers en bedrijven, maar de regeringscoalitie van vijf centrum-linkse partijen kreeg ook kritiek dat zij te scheutig is geweest, bijvoorbeeld met onderwijsinvesteringen. Wat ook niet helpt is dat de economie later dit jaar naar verwachting in een kleine recessie zal belanden. Bovendien hebben veel burgers last van forse prijsstijgingen.

Marin werd vier jaar geleden de jongste premier ter wereld toen haar voorganger onverwachts moest opstappen. Ze werd in Finland geprezen om haar strenge en consistente coronabeleid, waardoor er in het land ondanks de sterk vergrijsde bevolking relatief weinig coronadoden vielen. Ook haar harde opstelling na de Russische invasie in Oekraïne viel in de smaak.

Marins coalitiepartners kregen zondag de grootste klappen. Twee linkse partijen, De Groenen en de Linkse Alliantie, verloren samen twaalf zetels. Ook de Centrumpartij, die van oorsprong de belangen van het platteland verdedigt, verloor fors.

De verkiezingsuitslag zal waarschijnlijk geen grote gevolgen hebben voor het defensiebeleid van Finland. Vrijwel alle partijen steunen de toetreding tot de NAVO en zijn voor een harde opstelling jegens buurland Rusland.