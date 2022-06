Conner Rousseau waarschuwt one.brussels-Vooruit voor ‘gevolgen’ bij verzet tegen verbod op onverdoofd slachten

Rousseau gaf aan dat het wachten is tot morgen om te zien wat zijn partijgenoten in Brussel zullen doen, maar dat de partijlijn duidelijk is: Vooruit is vóór een verbod op onverdoofd slachten.

“We hebben daar heel lang over gedebatteerd, al van voor mijn tijd”, klonk het. “Van mij mag er intern sterk gedebatteerd worden en met heel veel mensen en heel wat gemeenschappen met verschillende invalshoeken gesproken worden. Maar daarna nemen we een besluit en dat besluit zullen we volgen.”

Vuile was

Als one.brussels-Vooruit morgen tegen het verbod stemt, zullen er dan ook “gevolgen” zijn volgens Rousseau. “Welke dat precies zullen zijn, zullen we zien. Ik bespreek die zaken intern. Maar er zúllen gevolgen zijn. Ik ben aangesteld door de leden om de belangen van heel veel Vlamingen en Brusselaars te verdedigen. Maar ook om interne afspraken te handhaven. En ik zal die afspraken handhaven op een redelijke manier.”

Of de dissidenten het risico lopen om uit de partij gezet te worden, wil Rousseau niet zeggen. “Ik zal eerst de zaken intern bespreken. Ik weet wat de mogelijkheden zijn. Ik ga mijn vuile was niet buiten hangen. Op het moment dat er over gecommuniceerd moet worden, zal er over gecommuniceerd worden.”

Het is erg onduidelijk in welke richting de stemming over het verbod op onverdoofd slachten tijdens de plenaire zitting van het Brussels Parlement morgen zal gaan. De scheidingslijn tussen meerderheid en oppositie speelt niet in dit dossier. Vooral aan Franstalige kant lijken zowat alle fracties behoorlijk verdeeld te zullen stemmen. Het wordt dus vanaf 16 uur koppen tellen en kijken wie strategisch afwezig blijft.

Verdeeld

De commissie Leefmilieu verwierp woensdag met staking van stemmen (6 voor, 6 tegen, 3 onthoudingen) nog het voorstel van ordonnantie dat onverdoofd slachten ook in het Brussels Gewest verbiedt. De meerderheid stemde verdeeld: indieners DéFI en Groen stemden voor (Open VLD heeft geen stemrecht in de commissie), PS en one.brussels-Vooruit tegen, terwijl Ecolo zich onthield. Oppositiepartijen N-VA en MR steunden de tekst, PVDA niet, terwijl Les Engagés zich onthielden. Tijdens de stemming namen verschillende fractieleiders de plaats in van commissieleden om zeker te zijn van een eensgezinde stem van de fractie.