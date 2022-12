Conner Rousseau neemt niets terug van Molenbeek-uitspraak: ‘Een bezoek heeft mijn punt alleen bevestigd’

“Het blijft mijn beste interview ooit. Ik heb een gevoel verwoord dat veel Vlamingen delen en ik heb een oplossing aangeboden: zorg dat iedereen onze taal spreekt en dat er meer kansen zijn in het onderwijs.” Zo kijkt Conner Rousseau (Vooruit) terug op zijn omstreden Humo-interview in april dit jaar. Toen het weekblad hem de stelling voorlegde dat driekwart van de Fransen zegt dat ze het gevoel willen hebben dat ze in hun eigen land wonen, antwoordde de partijvoorzitter: “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België. In Brussel staan er door het lerarentekort mensen voor de klas die in het Arabisch lesgeven, omdat ze geen Frans spreken. Onaanvaardbaar.”

Dat kwam hem op kritiek te staan vanuit verschillende kanten van het politieke spectrum. Zo noemde Vlaams minister van Brussel en Jeugd Benjamin Dalle (cd&v) de uitspraken “niet alleen beneden alle peil, maar ook pertinent onjuist”. Ook in de eigen rangen klonk kritiek. Jef Van Damme, schepen voor Vooruit in Molenbeek, vond het een “zeer misplaatste opmerking”. “Hij kan volgende keer uitstappen als hij hier doorrijdt. Ik leid hem met plezier rond”, zei Van Damme.

In een nieuw Humo-interview zegt Rousseau dat de rondleiding van zijn partijgenoot zijn punt alleen maar bevestigd heeft. “Ik voel mij niet thuis in Molenbeek, maar dat was geen persoonlijke aanval op die mensen. Mijn boodschap was dat we de omstandigheden in die wijken moeten verbeteren door te investeren in taal, kinderopvang en onderwijs. Ik heb een Nederlandstalige school bezocht waar een leerkracht me vertelde dat ze vrijwilligers moeten zoeken om te tolken bij het oudercontact.”

WK-rellen

Rousseau kwam ook terug op zijn recentere uitspraken bij de rellen na de WK-wedstrijd tussen Marokko en België. Rousseau noemde de relschoppers “crapuul” en “rotte appels uit probleemwijken die meer kansen en perspectief moeten krijgen”. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) reageerde in De afspraak dat dat haar stoorde. “Die jongeren hebben meer dan voldoende kansen. Het probleem is dat die gasten zich untouchable voelen. Het gerecht moet daar hard tegen optreden”, zei ze.

In Humo antwoordt Rousseau op die kritiek. “Zuhal Demir zegt dat iedereen hier kansen krijgt en die maar moet grijpen. Ze is nochtans al op mijn jeugdkampen geweest. Ik nodig haar bij dezen nóg eens uit, want blijkbaar heeft ze het niet begrepen. Ook in dit rijke land maakt het nog altijd veel verschil waar je geboren wordt. Als je migratieroots hebt, thuis geen Nederlands hoort en voor een huistaak nooit hulp kunt vragen aan je ouders, héb je hier minder kansen. Maar dat is natuurlijk nog geen reden om het kot af te breken.”