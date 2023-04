Conflict bij Delhaize dreigt verder te escaleren: socialistische vakbond dient klacht in tegen directie

Het conflict tussen Delhaize en de vakbonden dreigt te escaleren, omdat de grootste vakbond van Delhaize, BBTK, heeft aangekondigd een strafrechtelijke klacht in te dienen tegen de keten. De supermarktketen wil de 128 supermarkten in eigen beheer te verzelfstandigen, de vakbonden willen dat dat plan ingetrokken wordt. Met verzelfstandigen van de keten, zouden namelijk zo’n 280 jobs verdwijnen.

BBTK wil een strafrechtelijke klacht indienen, omdat de vakbond beweert dat in dit geval de Wet-Renault - een speciale procedure rond collectief ontslag - van toepassing hoort te zijn. In een persbericht schreef de vakbond dat ze de klacht indienen “wegens het niet respecteren van de wet-Renault en het verzaken aan de raadpleging- en informatieplicht”.

Volgens de vakbond hoort een bedrijf de procedure van de Wet-Renault te volgen, als het bedrijf een besluit neemt dat resulteert in collectief ontslag. “De BBTK stelt echter vast dat het sociaal overleg niet gerespecteerd wordt, aangezien er geen discussie plaatsvond en ook de drie bijzondere Ondernemingsraden die volgden geen enkel resultaat hebben opgeleverd”, aldus de vakbond.

‘Hardhandig’

Vannacht vond er ook al frictie plaats tussen vakbondsmilitanten en de politie. De militanten hadden zich gisteravond om acht uur al opgesteld aan het distributiecentrum waardoor er geen vrachtwagens meer in en uit konden rijden. Volgens de directie stonden ze op de openbare weg.

“Eerst hebben we een deurwaarder laten komen, maar dat heeft niet gewerkt. Daarna is de lokale politie opgeroepen”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. De politie brak ‘s Nachts de actie op. “Dat gebeurde op een hardhandige manier, om ervoor te zorgen dat een achttal vrachtwagens het distributiecentrum konden verlaten”, zei CNE-vakbondsafgevaardigde Elisabeth Lovecchio. “Nochtans was onze actie, in gemeenschappelijk vakbondsfront, erg vreedzaam”. Niemand raakte bij de interventie gewond.

Volgens Dekelver is in het depot tijdens de actie wel gewerkt, maar konden er geen transporten gebeuren. Het bedrijf probeert de vertragingen in de komende uren en dagen in te halen, zegt hij. “We betreuren deze actie enorm”, aldus nog de woordvoerder. “Dit heeft een impact op het bedrijf, de medewerkers en de leveranciers.”

Ondertussen is duidelijk dat vandaag opnieuw 43 winkels in Brussel en Wallonië gesloten zijn door vakbondsacties. Delhaize zegt deurwaarders te sturen naar winkels waar veel werkwilligen zijn maar enkele mensen de ingang blokkeren.