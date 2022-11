‘Confederalisme of niets’: N-VA-voorzitter De Wever stelt voorwaarde voor deelname aan federale regering in 2024

“De Belgische begroting is slecht en wordt alleen maar slechter”, zegt De Wever. Om uit de impasse te raken, ziet de N-VA-voorzitter maar één oplossing: het confederalisme, waarbij meer bevoegdheden naar de gewesten gaan.

Nochtans gaat niet alleen de federale begroting in het rood: ook op Vlaams niveau zijn er tekorten in de begroting. Toch is die volgens De Wever wél structureel gezond. “In 2027 zullen we een mooi structureel overschot hebben.” Gewezen op de problemen in de Vlaamse regering, zoals het lerarentekort en de problematiek in de welzijnssector, reageert De Wever dat er “maatschappelijk altijd problemen zullen zijn, de eerste plicht aan de bevolking is het huishouden gezond houden.” Je kan niet systematisch boven je stand leven, en dat doe de Vivaldi-regering wel, aldus De Wever.

Het probleem ligt volgens De Wever vooral in Wallonië: “Als men in Franstalig België wil leven als een Scandinaviër, dan moet men werken als een Scandinaviër. Als men wil werken als een Zuid-Italiaan, dan moet men ook leven als een Zuid-Italiaan.”

‘Eeuwige’ werkloosheid

De Wever ziet nog meer problemen: de hoogste ambtenarenpensioenen (“we moeten die niet afnemen van degene die ze hebben, maar in de toekomst wel verlagen”), de gratis medische hulp voor nieuwkomers in ons land en het kunstenaarsstatuut (“100 dagen werken en de rest van het jaar werkloos zijn”). “Eeuwig werkloos zijn, kan enkel nog bij ons”. Er zal een grote kuis moeten gebeuren, aldus De Wever.

Een nagel waar De Wever graag op klopt komt ook in het Radio 1-gesprek aan bod: een onevenwicht tussen de actieve bevolking die geld in het laatje brengen, en de anderen die het opmaken. “Het Vlaamse spaargeld smelt weg en dat smeltwater vult de putten van wie niets heeft”.

De N-VA zal daarom, als de partij volgende verkiezingen wint, “enkel met de PS spreken over confederalisme”. “Wat ik niet zal doen, is De Croo opvolgen om de dictaten van de PS te volgen. Anders is de rijkdom ook in Vlaanderen tegen 2029 volledig verdwenen. Status quo is het ergste wat Vlaanderen kan overkomen.”