Complotdenker Alex Jones vraagt faillissement aan na schadeclaims van 1,5 miljard dollar

Jones verklaarde jarenlang dat de schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse plaats Sandy Hook in scène was gezet, onder meer op zijn eigen populaire platform Infowars. Bij het bloedbad in 2012 kwamen twintig kinderen en zes leraren om het leven.

Jones erkent inmiddels dat de schietpartij heeft plaatsgevonden, maar zei er eerder onder andere over: “Het was een oefening, een gigantisch theaterstuk. Hebben ze echt een paar kinderen vermoord? Ik weet het niet.” En: “Dit moet onderzocht worden. Ze gebruiken dit duidelijk om achter onze wapens aan te gaan.”

Vorige maand oordeelde een volksjury dat Jones en het moederbedrijf van zijn website Infowars aan nabestaanden van de slachtoffers van Sandy Hook een schadevergoeding van 965 miljoen dollar moet betalen. Daarbovenop moet hij ook nog een boete van 473 miljoen dollar ophoesten voor de leugens die hij verspreidde over de schietpartij.

Volgens de documenten die vandaag werden ingediend bij een rechtbank in Houston, heeft Jones 1 tot 10 miljoen dollar aan bezittingen en tussen de 1 en 10 miljard dollar aan schulden. Free Speech Systems, het moederbedrijf van Infowars, vroeg in juli al het faillissement aan.

Kanye west

Infowars kwam gisteren nog negatief in het nieuws toen Kanye West in een uitzending zijn lof uitsprak over Adolf Hitler. Jones kreeg de rapper niet onder controle.