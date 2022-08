Commotie na schrappen van regionaal ochtendblok op Radio 2: Limburgs gouverneur overweegt verdere stappen

De openbare omroep maakte de wijziging bekend bij de voorstelling van de najaarsprogrammatie van zijn tv- en radiozenders. De aparte ochtendshows voor elke provincie op Radio 2 worden geschrapt. In de plaats komt er een nieuw ‘nationaal’ programma met Peter Van de Veire, die daarmee zijn radiocomeback maakt. Van de Veire zou in het nieuwe programma, tussen 6 en 9 uur, wel nog aandacht hebben voor de regio’s.

Voor Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters kan de beslissing van VRT niet door de beugel. “Ik durf het zelfs schandalig te noemen”, klinkt het. “Maar echt een verrassing is dit niet. VRT gaf al langer aan dat ze minder wilden inzetten op regionaal nieuws. In 2015 zijn er al stappen ondernomen om de regioredacties in de vijf Vlaamse provincies te sluiten, maar daar zijn ze toen gelukkig op teruggekomen. Vandaag is er opnieuw een stap gezet om meer afstand te creëren tussen Limburg en Brussel, en daar ben ik het absoluut niet mee eens.”

“Het is mijn taak om ervoor zorgen dat de Limburgers zich gehoord voelen. Ze willen weten wat er in hun buurt gebeurt en daarvoor is regionieuws noodzakelijk. Dat nieuws zorgt bovendien voor een goed gevoel bij de mensen, maar daar zijn ze bij VRT niet mee bezig. In Brussel zijn ze eerder bezorgd over hun grote sterren dan over de mening van de gewone mensen.”

Verdere stappen

De West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé is net als zijn Limburgse collega niet te spreken over de schrapping. “Een zeer ongelukkige beslissing”, klinkt het.

“Dit is een zeer ongelukkige beslissing. Voor mij ruikt dat naar eenheidsworst en een vorm van besparing”, zegt hij aan Belga. Volgens Decaluwé mist de openbare omroep een kans om de band met de provincies aan te halen en zal de wijziging de VRT niet ten goede komen. “Gewone ochtendshows kunnen we ook op de andere radiozenders horen. Ik weet niet of West-Vlaanderen zit te wachten op Peter Van de Veire.” Decaluwé zal de situatie aankaarten bij Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (cd&v), een partijgenoot.

Vanuit de andere provincies kwam nog geen reactie op het nieuws van VRT. “Maar de meningen van de andere gouverneurs zullen snel volgen. Ik laat het hier alleszins niet bij”, zegt Lantmeeters nog. “Ik ga me beraden om te zien welke stappen ik precies kan ondernemen en ga ook met de andere provinciegouverneurs overleggen. Dit kan alleszins echt niet door de beugel.”

Voor de vakbonden komt de beslissing niet als een complete verrassing, zegt Carlos Van Hoeymissen van ACV Transcom. “Dit past in het kader van de plannen die de directie had aangekondigd.” De vakbondsman begrijpt dat de VRT reageert op verschuivingen in het kijk- en luistergedrag. “We moeten ons bereik behouden.”

Luisteraars

Op de Facebookpagina van Radio 2 uiten luisteraars hun onvrede over de beslissing. “Spijtig dat jullie trouwe luisteraars de ochtend niet rustig mogen starten met het regionale nieuws van 6 tot 8", klinkt het onder meer. Een andere luisteraar reageert dan weer: “Jammer voor de vele goede presentatoren en gedreven radiomakers bij de vijf regionale productiekernen. Straks alleen saaie eenheidsworst met heel beperkte en smalle muziekprogrammatie.” Veel luisteraars lijken het dus erg jammer te vinden dat de regionale ochtendshows stoppen. “Dit gaat veel luisteraars kosten, vrees ik”, klinkt het nog.