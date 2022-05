Commentator Eddy Demarez keert terug naar het scherm: ‘Toegeven dat je een fout hebt gemaakt, dat verrijkt je leven’

“Een kolos”, “een mannetje” en “the mountain”. Het werd geen leuk thuiskomen voor de Belgische basketvrouwen in augustus vorig jaar. Bij de terugkeer van de olympische medaillewinnaars kon iedereen plots horen hoe Demarez zich tijdens een live-uitzending denigrerend uitliet over enkele leden van het basketbalteam. De sporza-commentator, en de lachende collega’s, hadden niet door dat de microfoons nog aan stonden en het gesprek ging al snel viraal.

De uitspraken veroorzaakten heel wat verontwaardiging en de VRT zette de sportjournalist een tijdlang op non-actief. Sinds november mocht hij weer achter schermen werken, maar vanaf morgen zal Demarez als commentator dus weer óp het scherm te zien zijn.

In een interview op VRT NU, met presentatrice Linde Merckpoel, blikt de Sporza-journalist terug op de voorbije maanden. Zo zou hij de eerste drie maanden niet zijn buitengekomen. Naar eigen zeggen “vluchtte” hij zelfs meermaals naar het buitenland. “Het heeft drie maanden geduurd vooraleer ik zoiets had van: ja, nu wil ik er terug aan beginnen”, zegt hij bij Merckpoel. “En ik wilde niet alleen maar ‘sorry’ zeggen, maar ook iets creëren waar iedereen beter van wordt.”

‘Sorry zeggen’

Demarez vertelt hoe hij daarna in gesprek ging met de Belgian Cats en hen zijn excuses heeft aangeboden. Ook met de Red Flames en de Red Panthers ging hij in dialoog. Daarnaast startte Demarez samen met zijn Sporza-collega’s een werkgroep ‘vrouwensport en diversiteit’ op, schrijft VRT NWS.

De ontmoeting zelf was “heel emotioneel en warm”, zegt hij wanneer Merckpoel vraagt hoe het was om de basketbalvrouwen voor het eerst in de ogen te kijken na de kwetsende uitspraken. En voor hem persoonlijk betekende het “heel veel”, zegt een zichtbaar geëmotioneerde Demarez. “Het was confronterend, maar ook mooi. Iedereen kwetst wel eens iemand. Maar wat zo fijn is aan die gesprekken is dat je te weten komt waarom je iemand gekwetst hebt.”

“Iedereen maakt fouten. Iemand in de ogen kijken, sorry zeggen, toegeven dat je een fout hebt gemaakt, dat verrijkt je leven”, aldus Demarez.

Terugkeer op het scherm

VRT bevestigt in een persbericht dat Demarez terugkeert als schermgezicht en dat de Belgian Cats daarvan op de hoogte zijn. Demarez zal dit weekend de play-offs in het hockey presenteren en deze zomer zal hij ook te horen zijn bij het EK vrouwenvoetbal.

“Ik ben niet naïef”, zegt Demarez nog. “Ik weet dat er altijd mensen zullen zijn die zeggen: ‘Je hebt toen dat gezegd, en voor mij verandert dat nooit.’ Dat is jammer. Ik kan alleen mijn best doen om uit mijn fout iets goed te creëren, en ik denk dat dat ook aan het lukken is.”