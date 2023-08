Code rood wegens hitte in Frankrijk uitgebreid, ook in Italië hoogste waarschuwingsalarm afgekondigd

In Frankrijk gaat het om de departementen Ain, Loire, Isère, Lozère, Gard, Vaucluse, Hérault, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne en Gers. De waarschuwingscode zal er vanaf woensdag 12.00 uur van kracht zijn. Eerder werd code rood voor dinsdagmiddag al afgekondigd in de departementen Ardèche, Drôme, Haute-Loire et Rhône. Daarmee zal het hoogste waarschuwingsalarm van kracht zijn in negentien departementen.

Frankrijk beleeft momenteel een ongebruikelijk late hittegolf, met temperaturen die soms oplopen tot meer dan 42 graden. Op sommige plaatsen koelt het ‘s nachts ook nauwelijks af. In de Zuid-Franse stad Nice werd in de nacht van maandag op dinsdag een minimumtemperatuur van 29,6 graden gemeten. “Als dit bevestigd wordt, zou het een absoluut record zijn”, zegt weerman Frédéric Nathan.

Weerdienst Météo-France verwacht dat de waarschuwingscode vanaf vrijdag kan worden opgeheven. De temperaturen zullen dan beginnen dalen, al zal het nog altijd erg warm blijven rond de Rhônevallei.

Code rood in Italië

Ook Italië kreunt onder de hitte. In zestien grote Italiaanse steden geldt eveneens code rood vanwege de hitte. De hittewaarschuwing is onder meer van kracht in Rome, Milaan en Napels. Bij het hoogste waarschuwingsniveau is de hitte niet alleen een risico voor risicogroepen, maar ook voor gezonde mensen.

Volgens de autoriteiten kan het de komende dagen in een groot deel van het land tot 38 graden worden. Mensen wordt opgeroepen om op het heetst van de dag blootstelling aan zon en hitte te vermijden.