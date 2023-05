Code rood bij Telenet door aanslepende softwareproblemen: wat is er aan de hand?

Waar draait het om?

Telenet kent al maanden ongekende problemen door de overstap naar een nieuw softwareplatform. En daar zijn elke dag steeds meer klanten de dupe van. De Standaard vroeg gegevens op bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie en de teller blijkt na de eerste vier maanden van dit jaar al op 1.785 nieuwe dossiers tegen ­Telenet te staan. Dat zijn er gemiddeld vijftien per dag. Ver­geleken met dezelfde periode vorig jaar is dat bijna een verdriedubbeling.

“Sinds de ­beginjaren van Telenet heb ik dit enorme aantal klachten niet meer meegemaakt. En dan zien wij zelfs maar het topje van de ijsberg”, zegt ombudsman Luc Tuerlinckx in De Standaard.

Hoe ondervinden abonnees precies hinder?

De klachten van abonnees lopen erg uiteen, en zijn zowel administratief als ­technisch. Ze gaan over nieuwe ­decoders of modems waarvan de activering wekenlang op zich laat wachten, verhuisaan­vragen die niet worden verwerkt, e-mail­accounts die plots niet meer ­werken, lopende contracten die ondanks herhaaldelijke aanvragen niet worden stopgezet en openstaande tegoeden aan klanten die pas na maanden worden ­terugbetaald.

Zo’n veertig klanten die recht hebben op een sociaal ­tarief trokken naar de ombudsman omdat Telenet hen plots het volle pond aanrekende.

Bovendien vinden de getroffen abonnees maar moeilijk gehoor. Door de klachtenlawine raakt ook de klantendienst overspoeld, met vaak ellenlange wachttijden tot ­gevolg.

Ondanks de klachten zullen abonnees volgende maand zelfs meer moeten betalen voor de diensten van Telenet. Het telecombedrijf maakte half april bekend dat het vanaf 5 juni de abonnementstarieven met 6 procent zal optrekken. Net zoals bij de vorige prijsverhoging vorig jaar Telenet naar de inflatie als reden.

Hoe reageert Telenet zelf op de problemen?

In De ochtend op Radio 1 wijst Benedikte Paulissen, verantwoordelijk voor de klantendienst van Telenet, erop dat het bedrijf een meervoudig probleem kent. Het kampt niet enkel met IT-problemen, maar ook met een tekort aan personeelsleden in zijn contactcenters en winkels. Dat is het gevolg van onder meer het feit dat het langer dan gepland duurt om met het nieuwe systeem te leren werken. “Maar het grootste deel van de IT-problemen is opgelost, en beterschap is dus op komst. Alles opgelost krijgen, is sowieso een werk van weken en maanden”, klonk het.

Hoewel de klantendienst moeilijk te bereiken is, vraagt ze mensen toch te proberen bellen bij klachten, of anders om Telenet te contacteren via WhatsApp of sociale media.

Paulissen erkent dat er naast de dossiers bij de ombudsdienst ook nog duizenden abonnees zijn met klachten die geen dossier hebben ingediend. “We geven prioriteit aan die mensen die geen internet hebben of tv kunnen kijken. Daardoor schuiven we andere problemen op de langere baan en kan het wat langer duren.”

Ze begrijpt ook dat het imago van Telenet en knauw krijgt en dat ook de aangekondigde prijsverhoging op een ongelukkig moment komt. “Ik wil dan ook mijn excuses aanbieden aan al die klanten. Dit is niet de service die Telenet wil bieden.”

Hoe reageert de politiek?

Ook de federale regering is op de hoogte van de maandenlange problemen bij Telenet. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open Vld) zit vrijdagochtend nog samen met ­Telenet. Ze eist een plan om de ­problemen “op korte termijn” op te lossen.

Dat plan ligt er, zegt Paulissen, al zullen de problemen morgen niet meteen opgelost zijn omdat het gaat over trainingsprogramma’s die maanden duren. “Wel kunnen wel het plan voorleggen van die trainingsprogramma’s en wanneer onze mensen daar klaar mee zijn.”