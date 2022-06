Code geel tot vanavond: lokaal nog kans op hevig onweer met veel regen op korte tijd

Het KMI kondigde code geel af over het hele land. Daarnaast wordt het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, geactiveerd. De gemakkelijkste manier om een brandweerinterventie te vragen is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.

‘s Avonds vooral in het centrum en het oosten nog kans op regen en onweer. Het kwik zakt naar temperaturen tussen 10 en 13 graden.

Tot dit tijdstip geldt code geel in uw provincie • West-Vlaanderen: van zaterdag 23 uur tot zondag 15 uur • Oost-Vlaanderen: van zondag 2 uur tot 16 uur • Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel: van zondag 7 uur tot 21 uur • Limburg: van zondag 8 uur tot 21 uur Wat betekent ‘code geel’? Bij code geel waarschuwt het KMI om ‘waakzaam’ te zijn. Een code geel kan maximaal 48 uur worden afgekondigd voor het bewuste weerfenomeen en wanneer er minstens 65 procent zekerheid is dat aan de criteria voldaan wordt. In dit geval wordt er gewaarschuwd voor onweer met veel neerslag op korte tijd: tot 30 liter neerslag per vierkante meter in 1 uur tijd.

Maandag koeler en opnieuw kans op buien, die ook gepaard kunnen gaan met een donderslag. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

Dinsdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, met vooral intense buien ten zuiden van Samber en Maas. Het kwik klimt naar temperaturen tussen 16 en 21 graden.

Woensdag opnieuw regen bij temperaturen tot 20 graden.