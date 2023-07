Cocaïne blijft Antwerps havengebied overspoelen: eerste helft van 2023 al 43 ton onderschept

43,43 ton is een stijging van 21 procent in vergelijking met het halfjaarcijfer van juni vorig jaar (35,8 ton). In 2021 lag het halfjaarcijfer hoger, maar in dat jaar werd uitzonderlijk veel drugs in beslag genomen in het kader van de Europese operatie SKY ECC.

Niet alleen de vangst, ook de productie en de consumptie van cocaïne blijven wereldwijd stijgen. Vooral in Colombia en Bolivia gaat de productie in stijgende lijn. De meeste drugs die in Zuid-Amerika in beslag worden genomen en Antwerpen als bestemming hebben, komen uit Ecuador en Panama. Ook daar blijven de cijfers stijgen.

100 ton

Woensdag ondertekende de douane samen met de FOD Financiën, de Port of Antwerp-Bruges en enkele grote containerterminals een zogenaamd Memorandum van Overeenstemming (MoU). Het doel is het realiseren van het bestaande project ‘100 procent scanning van risicocontainers’.

“We blijven investeren in materiaal en personeel om de samenleving én de haven niet te laten ontwrichten”, zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) woensdag. “De veilige werking van de haventerminals is essentieel.”

Vorig jaar werd in de haven van Antwerpen bijna 110 ton cocaïne in beslag genomen, een record. Het was toen de eerste keer dat de kaap van 100 ton werd overschreden. Sinds 2013 blijft het cijfer stijgen.

De vijf nieuwe scanners die begin dit jaar werden aangekondigd, zullen eind dit jaar operationeel zijn, beloofde de douane op de persconferentie woensdag. Daarnaast blijft douane samen met collega’s in onder andere Nederland en Brazilië inzitten op algoritmes en artificiële intelligentie die het controleren van containers optimaliseren.