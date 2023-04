Clubje van Noordzee-landen verdubbelt in aantal en moet onze energiezorgen verjagen

Een jaar geleden verzamelden Belgische, Nederlandse, Deense en Duitse regeringsleiders al in het Deense kuststadje Esbjerg. Onder impuls van de oorlog in Oekraïne spraken de landen daar formeel af minder afhankelijk te worden van gas en fossiele brandstoffen door samen te werken op het vlak van hernieuwbare energie.

Dit clubje van Noordzee-landen verdubbelt nu in aantal, met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noorwegen als nieuwe leden. Luxemburg is omwille van zijn betrokkenheid in de ontwikkeling van windmolenparken het enige land zonder kustlijn dat de groep vervoegt. Ook het doel van de club wordt ambitieuzer: in plaats van 150 gigawatt (GW) aan windenergie te produceren tegen 2050, mikken de landen nu op minstens 117 GW tegen 2030 en 300 GW tegen 2050. Ter vergelijking: België wekt nu alleen iets meer dan 2 GW op.

Tijdens de tweede North Sea Summit, die volgende week maandag in Oostende plaatsvindt, willen de landen de stap van beloften naar uitvoering zetten. “De snelheid waarmee we onze plannen kunnen uitvoeren, zal centraal staan”, aldus premier Alexander De Croo (Open Vld). “Hoe sneller we de windmolenparken bouwen, hoe sneller we de uitstoot van CO 2 kunnen reduceren.”

De Croo wil onder meer dat windmolenparken in alle Noordzee-landen op een gelijkaardige manier ontworpen worden, zodat de bouw vlotter kan verlopen. Daarnaast wil hij dat de landen beter met elkaar afstemmen als ze vergunningen toekennen. Nu gebeurt dat soms allemaal in dezelfde periode, waardoor de industrie de vraag naar materiaal niet kan volgen, terwijl er op andere momenten helemaal geen vraag is.

Sabotage en spionage

Ook een gemeenschappelijke aanpak tegen sabotage en spionage op onderzeese energie- en datakabels ligt op tafel. “We moeten voorbereid zijn op aanvallen op vitale infrastructuur”, zegt minister van Justitie en de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld), verwijzend naar de sabotage van de North Stream-gasleidingen in de Baltische Zee. In de Noordzee lopen er behalve datakabels ook al twee gaspijpleidingen vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk tot in België.

In de toekomst moet daar een heel netwerk van hernieuwbare energie bij komen. Het toekomstige Prinses Elisabeth-eiland voor de Belgische kust speelt daarin volgens de Belgische regering een belangrijke rol. Dit energie-eiland moet niet alleen energie van offshorewindparken tot in het binnenland krijgen, maar zou in de toekomst ook het eerste verbindingspunt voor energietransport met andere landen kunnen zijn. Hoofdverantwoordelijke Elia start vanaf 2024 met de bouw van het eiland, waardoor het in 2026 in werking zou kunnen treden.