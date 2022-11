Club Brugge ziet groepswinst door vingers glippen na scoreloos gelijkspel bij Leverkusen

Club Brugge heeft op de zesde en laatste speeldag van de groepsfase in de Champions League de groepswinst door de vingers zien glippen na een doelpuntloze draw bij Bayer Leverkusen (0-0). Porto gaat met de eerste plaats lopen, Atlético Madrid moet al afscheid nemen van het Europese toneel.

Brugge-coach Carl Hoefkens moest zoals bekend drie geschorsten (Abakar Sylla, Denis Odoi en Raphael Onyedika) en ook de geblesseerde Clinton Mata missen. Hij koos voor een driemansdefensie met Bjorn Meijer links van het duo Dedryck Boyata - Brandon Mechele, met Tajon Buchanan en Eduard Sobol als wingbacks en Casper Nielsen als buffer voor de defensie. Eder Balanta zat immers niet in de selectie. Voor de offensieve impulsen moesten Kamal Sowah en Noa Lang in steun van Ferran Jutglà zorgen. Andreas Skov Olsen begon naast Roman Jaremtsjoek op de bank.

Hoewel vanuit Porto al snel doorsijpelde dat de Portugezen vroeg hadden gescoord en Club dus verplicht was te winnen - en dus ook te scoren - om de groepswinst te vrijwaren, ging blauw-zwart niet roekeloos op zoek naar dat doelpunt. Omdat ook Bayer Leverkusen niet overliep van vertrouwen, brak de partij totaal niet open. Namens de thuisploeg trachtten Jeremie Frimpong en Callum Hudson-Odoi gevaar te creëren, maar vaak handelend optreden moest Simon Mignolet niet.

In een kansarme eerste helft was het wachten tot de 33ste minuut voor de eerste doelrijpe kans: Mignolet moest zich strekken op een overhoekse trap van Moussa Diaby. Een handvol minuten later hield Lukas Hradecky aan de overzijde een goed storende Kamal Sowah van de openingsgoal.

In het begin van de tweede helft kwam blauw-zwart heel dicht bij een voorsprong. Een lage voorzet van Eduard Sobol belandde voorbij iedereen bij Tajon Buchanan, die vanuit een scherpe hoek op de lat knalde. De nabeurt van Sobol waaide naast. De gastheer reageerde gevat met een kopslag op corner van Patrick Schick, die door Mignolet uit doel geranseld werd. Mitchell Bakker zocht vervolgens al te opzichtig een strafschop in een duel met de sterk verdedigende Brandon Mechele, ref Mariani doorzag het slinkse manoeuvre. Nadien kabbelde de wedstrijd naar een scoreloos einde.

Toen de tijd begon te dringen voor Club om alsnog groepswinst te willen pakken, zette Hoefkens om beurten Skov Olsen, Larin en Jaremtsjoek diep voorin. Meer dan een overwaaiend schot van Sowah leverde het niet meer op.

Op hetzelfde moment profiteerde Porto optimaal van de puntendeling door zelf met 2-1 te triomferen tegen Atlético Madrid en zo als eerste in de poule te eindigen. Mehdi Taremi, vorige woensdag nog goed voor twee treffers in het Jan Breydel-stadion, opende al snel de score in het Estadio do Dragao.

Stephen Eustaquio verdubbelde net over halfweg in de eerste helft de marge. De aansluitingstreffer van Stefan Savic, later bleek het een eigen doelpunt van Ivan Marcano te zijn, viel veel te laat. Axel Witsel speelde in het verliezende kamp 90 minuten mee centraal op het middenveld, terwijl Yannick Carrasco op het uur Saul Niguez mocht aflossen. Hij kon ook het verschil niet meer maken.

Porto (12 punten) en Club Brugge (11 punten) gaan maandag de urne in voor de loting van de achtste finales van het kampioenenbal. Leverkusen (5 punten) mag zich op zijn beurt opmaken voor de volgende ronde van de Europa League.

Atlético Madrid speelt na de winterstop dus niet meer in een Europees toernooi. De formatie van de doorgaans zo succesvolle trainer Diego Simeone eindigt door de 2-1-nederlaag bij Porto als vierde en laatste in de poule en mist zo ook kwalificatie voor de Europa League.