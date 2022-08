Club Brugge treft FC Porto, Atlético Madrid en Leverkusen in groepsfase Champions League

Blauw-zwart was ingedeeld in pot 4. FC Porto wordt getraind door Sergio Conceiçao (ex-Standard) en is de Portugese landskampioen. Met Atlético komt de Belgische landskampioen Rode Duivels Axel Witsel en Yannick Carrasco tegen. Leverkusen is dan weer de huidige werkgever van voormalig Bruggeling Odilon Kossounou.

Het is alweer het vijfde opeenvolgende jaar dat Club in de groepsfase van het Kampioenenbal staat. Sinds het ontstaan van de Champions League in 1992 slaagden de West-Vlamingen er evenwel nooit in om te overwinteren.

Het elftal van Carl Hoefkens is overigens de enige Belgische vertegenwoordiger in de meest prestigieuze Europese clubcompetitie. Vicekampioen Union Sint-Gillis trad aan in de derde en voorlaatste voorronde tegen het Schotse Rangers, maar gaf in de return een 2-0 bonus uit handen. Het team uit Glasgow wipte woensdag in de laatste voorronde PSV, dat zo net zoals Union veroordeeld is tot de groepsfase van de Europa League. Rangers zat eveneens in pot 4 en belandde in een poule met Ajax, Liverpool en Napoli.

De volledige loting voor de groepsfase:

Groep A

Ajax Amsterdam

Liverpool

Napoli

Rangers

Groep B

FC Porto

Atletico Madrid

Bayern Leverkusen

Club Brugge

Groep C

Bayern München

Barcelona

Inter Milan

Viktoria Plzen

Groep D

Eintracht Frankfurt

Tottenham Hotspur

Sporting Lissabon

Olympique Marseille

Groep E

AC Milan

Chelsea

RB Salzburg

Dinamo Zagreb

Groep F

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

Groep G

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

FC Kopenhagen

Groep H

Paris St Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa