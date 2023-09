Club Brugge treft Besiktas, Genk tegen Fiorentina en AA Gent moet naar IJsland in Conference League

Union

De Brusselaars zaten in de derde pot. Uit de eerste pot kwam met Liverpool de grootst mogelijke affiche, de tweede pot leverde LASK Linz op en uit de vierde pot verscheen Toulouse.

De groepsfase wordt afgewerkt van 21 september tot en met 14 december. De groepswinnaars stoten door naar de achtste finales. De runner-ups spelen een play-offronde tegen een nummer drie uit de Champions League. Bij een derde plek verhuist een team naar de play-offronde van de Conference League, waarin een duel met een runner-up wacht uit de poulefase van dat toernooi.

Union schakelde donderdagavond in de laatste voorronde van de Europa League het Zwitserse FC Lugano uit. Na de 2-0 zege van vorige week in het Lotto Park gingen de Unionisten in Zwitserland met 0-1 winnen.

Club Brugge

Blauw-zwart, vorig seizoen achtstefinalist in de Champions League, was reekshoofd bij de loting. Uit pot twee kwam Bodö Glimt, uit pot drie Besiktas en uit pot vier Lugano.

De groepsfase wordt afgewerkt van 21 september tot en met 14 december. De groepswinnaars stoten door naar de achtste finales. De runner-ups spelen een play-offronde tegen een nummer drie uit de Europa League.

Club Brugge spartelde donderdagavond door de laatste voorronde tegen Osasuna. Na de 1-2 zege van de Bruggelingen vorige week in Pamplona kwamen de Spanjaarden in het Jan Breydelstadion op een 0-2 voorsprong. Club kon in de slotfase de scheve situatie nog omdraaien en plaatste zich met een 2-2 gelijkspel voor de groepsfase.

AA Gent

De Buffalo’s waren reekshoofd bij de loting. De tweede pot koppelde Maccabi Tel Aviv aan AA Gent. Verder kwamen Zorya Luhansk en Breidablik uit respectievelijk potten drie en vier.

Maccabi Tel Aviv, gecoacht door Robbie Keane, eindigde afgelopen seizoen op de derde plaats in de Israëlische hoogste afdeling. Zorya Luhansk, het nummer drie van de Oekraïense competitie, werkt zijn Europese wedstrijden af in het Poolse Lublin. Breidablik is de regerende kampioen van IJsland.

AA Gent verzekerde zich donderdagavond van Europees voetbal tot Nieuwjaar dankzij een relatief eenvoudige 1-2 zege in de terugmatch van de laatste voorronde bij het Cypriotische APOEL Nicosia. De Buffalo’s hadden het heenduel in de Ghelamco Arena vorige week met 2-0 gewonnen.

Vorig seizoen sneuvelde het team van Hein Vanhaezebrouck pas in de kwartfinales van de Conference League, tegen de latere eindwinnaar West Ham United.

Racing Genk

De Belgische vicekampioen bevond zich bij de loting in de derde pot. De eerste pot leverde Ferencváros op als tegenstander. Uit potten twee en vier kwamen respectievelijk Fiorentina en Cukaricki.

Genk, in deze Europese campagne begonnen in de tweede kwalificatieronde van de Champions League, kwalificeerde zich donderdagavond met heel wat moeite voor de poulefase. In Turkije gooiden de Limburgers een 2-1 zege uit de heenwedstrijd van de laatste voorronde te grabbel tegen Adana Demirspor. Na 90 en 120 minuten stond er 1-0 op het bord. Er kwamen penalty’s aan te pas en daarin toonde Genk zich het meest koelbloedig: 4-5.