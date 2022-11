Club Brugge treft Benfica in achtste finales van de Champions League

Na de loting in het Zwitserse Nyon kent Club Brugge zijn tegenstander voor de Europese overwintering: de Portugese club Benfica.

Club eindigde in zijn groep als tweede en moest met 11 op 18 alleen het Portugese Porto laten passeren. Benfica won zijn poule met 14 punten, vóór PSG (ook 14 punten), Juventus (3) en Maccabi Haifa (3).

De heenwedstrijd in het Jan Breydelstadion worden gespeeld op 14, 15, 21 of 22 februari, de terugwedstrijd in Lissabon op 7, 8, 14 of 15 maart.