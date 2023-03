Club Brugge ontslaat trainer Scott Parker na amper 67 dagen

“Parker werd vorig jaar op 31 december aangekondigd als nieuwe hoofdcoach van Club Brugge”, meldt de club op zijn website. “De Engelse ex-international was eerder aan de slag bij Fulham en Bournemouth en kwam bij Club Carl Hoefkens vervangen. In 12 wedstrijden kon de Brit slechts 2 keer winnen.”

De Brit mag dus beschikken na de 5-1 pandoering van dinsdag tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League. Van zijn twaalf wedstrijden als T1 van blauw-zwart won Parker er slechts twee (tegen Zulte Waregem en AA Gent). Verder waren er zes gelijke spelen en vier nederlagen.

Na het zure einde van de indrukwekkende Champions League-campagne moet Club Brugge nog vol aan de bak in de strijd voor de vierde plaats in de Jupiler Pro League, die recht geeft op deelname aan de Champions’ Play-offs. Als nummer vier ontvangen de Bruggelingen zondag Standard, dat één punt minder telt. En ook AA Gent, eveneens op één punt, hijgt in de nek van Hans Vanaken en co. Een vierde opeenvolgende landstitel mag Club Brugge zo goed als zeker vergeten, want het volgt op 21 punten van leider Genk, 13 van Union en 11 van Antwerp.

Het derde clubavontuur van coach Parker was dus van korte duur. De voormalige Engelse international (18 caps) trainde ook al Fulham (2019-21) en AFC Bournemouth (2021-22). Hij loodste beide teams naar de Premier League, maar op het hoogste niveau kon hij niet bevestigen.

Assistent Rik De Mil neemt voorlopig over, met de steun van Björn De Neve.