Club Brugge krijgt pandoering aangesmeerd van superieur Benfica en is Europees uitgeschakeld

Brandon Mechele keek na een dikke minuut eens naar de klok. João Mario had net gescoord met een geweldig hakje. Het dreigde dan al een lange avond te worden voor Club Brugge in het Estadio da Luz.

Maar terwijl het in België al eens verkeerd durft te lopen, kun je in Europa wel op de videoref rekenen. De VAR zag voorafgaand buitenspel en zo bleef het 0-0, voorlopig althans. Ei zo na draaide Club de rollen om. Nielsen dropte voor doel, Vanaken kopte rakelings naast.

Geen verhoopte vroege goal, gelukkig ook geen snelle tegengoal. Het kon na twee doldwaze minuten nog alle kanten op tegen Benfica, maar ondanks goeie wil bij Club was Benfica pakken beter. In alle opzichten.

Tajon Buchanan startte centraal op het middenveld. Beeld ANP / EPA

Scott Parker had Tajon Buchanan centraal op het middenveld geposteerd. Vanaken moest daardoor dieper op het veld de loopgraven in. Zonder succes, want Mechele slaakte in sneltempo nog een paar zuchten van opluchting.

João Mario legde op het kwartier panklaar voor Florentino die onbegrijpelijk miste. De Portugees mocht het zelf ook proberen na een goeie aflegger. Flipperkast tussen Meijer en Mignolet voorkwam de 1-0.

Het was allemaal uitstel van executie. Rafa Silva kreeg na een lange ren de bal terug van Gonçalo Ramos. Met een actie waar een prima ballerina jaloers op kon zijn schoof hij de bal buitenkantje voet voorbij Mignolet.

Nog voor de rust kwam de Portugese vulkaan een tweede keer tot uitbarsting. WK-hattrickheld Gonçalo Ramos stormde de zestien in, zette een paar Club-spelers in de wind en haalde hard de trekker over. 2-0 bij de rust en match gespeeld.

Beeld Photo News

Een einde in mineur dreigde van een campagne die zo geweldig begonnen was - zou Carl Hoefkens vanavond eigenlijk gekeken hebben? Er restte Club en Parker enkel nog eervol ten onder te gaan. In dat opzicht was de wissel van Lang voor Onyedika aan de rust niet zo onlogisch.

Club zocht even een eerredder, maar zodra Benfica het gaspedaal indrukte bleven de Bruggelingen in verlegenheid komen. Mignolet moest een paar keer tussenkomen, maar op de 3-0 van Gonçalo Ramos had hij opnieuw geen verhaal.

Beeld Photo News

Toen Sylla weer onbesuisd uit z’n rol viel, moest de Rode Duivel zich ook vanop elf meter gewonnen geven. João Mario legde in het hoekje binnen. Club snakte naar het einde, maar dat gebeurde niet alvorens nog eens overklast te worden. Neres zette de forfaitcijfers koelbloedig op het bord.

Mechele keek ondertussen nog eens naar de klok. De eerredder was verder weg dan ooit. Tot Meijer met een zondagsschot dan toch voor een Brugse goal zorgde. Een lichtpuntje net voor het Brugse licht definitief uitging in Europa. En nu, Scott Parker?