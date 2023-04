Club Brugge grijpt laatste strohalm en mag naar Champions’ Play-off, AA Gent in POII

AA Gent - KV Oostende: 1-2

Het was een onherkenbaar AA Gent dat in de Ghelamco Arena het veld betrad op deze slotspeeldag tegen KV Oostende, dat al maanden een stuurloos schip is en sinds vorig weekend ook al zeker was van degradatie. De Buffalo’s waren na een schitterende remonte op de vierde stek terechtgekomen en hadden nog één zege nodig om zich te verzekeren van deelname aan de Champions’ Play-off.

De Gentenaars knutselden echter amper een uitgespeelde aanval in elkaar en liepen na de pauze met de 0-1 van Fraser Hornby tegen een stevige uppercut aan. Na 77 minuten maakte topschutter Hugo Cuypers de gelijkmaker. Gent liet de kansen om op voorsprong te komen liggen, en in het slot zorgde Nick Batzner zelfs nog voor de 1-2, een scenario en een uitslag waar voor de aftrap niemand rekening mee had gehouden.

Club Brugge - KAS Eupen: 7-0

Club Brugge duwde tegen Eupen, dat in de strijd tegen de degradatie met het mes op de keel speelde, het gaspedaal meteen stevig. In de eerste helft wist Club vier doelpunten te maken.

Na rust stoomde Club rustig verder: het werd uiteindelijk 7-0. Club stoot zo in extremis nog naar de vierde plaats en de Champions’ Play-off.

Charleroi - Racing Genk: 2-2

Racing Genk mag als leider aan de Champions’ Play-off beginnen en is daardoor ook al zeker van het eerste Europese ticket. De Limburgers zagen de voorbije maanden echter hun voorsprong smelten als sneeuw voor de zon en liepen ook zondagavond tegen puntenverlies aan in Charleroi: 2-2.

KV Kortrijk - Union: 2-4

Vicekampioen Union deed op het veld van KV Kortrijk, dat voor de aftrap al niets meer te winnen of te verliezen had, wat het moest doen en klom op het kwartier op voorsprong. KVK gaf zich echter niet gewonnen en op aangeven van Faiz Selemani knikte Joao Silva na 24 minuten de gelijkmaker tegen de netten. De Brusselaars moesten zelfs met een achterstand gaan rusten, na een strafschopdoelpunt van Kristof D’Haene.

Met een owngoal van Watanabe kwam Union halverwege de tweede helft weer langszij (2-2). Een kwartier voor affluiten tekende Terho met zijn tweede voor de 2-3. In het slot werd het nog 2-4 en met de zege reed Union de achterstand op Genk helemaal dicht. Beide teams tellen bij de start van de play-offs evenveel punten. Antwerp, dat zondagnamiddag met 0-1 ging winnen bij STVV, is derde.

Anderlecht - KV Mechelen: 2-3

Voor Anderlecht, dat nog mikte op een achtste plaats en een ticket voor Play Off 2, is het seizoen na een 2-3-nederlaag tegen KV Mechelen voorbij.

Paars-wit sluit de competitie zo af op de 11de plaats, het slechtste resultaat in 86 jaar.

Zulte Waregem degradeert

Zulte Waregem degradeert na 18 seizoenen dan weer uit de Jupiler Pro League. Essevee verloor op de 34e en laatste speeldag in de Jupiler Pro League in eigen huis tegen Cercle Brugge met 2-3 en kon zich zo niet meer van het behoud verzekeren. AS Eupen, dat op hetzelfde moment in het Jan Breydelstadion tegen Club Brugge speelde en een 7-0 pandoering om de oren kreeg, is gered.