Club Brugge-doelman Simon Mignolet wint de Gouden Schoen, Nicky Evrard wint bij vrouwen

De 34-jarige Limburger, die Paul Onuachu (KRC Genk) opvolgt, is de zesde doelman op de erelijst en de eerste sinds 1989 toen Michel Preud’homme als sluitstuk van KV Mechelen triomfeerde. Hij haalde het met een recordvoorsprong van 451 punten op het nummer twee, zijn ploegmaat Casper Nielsen: 684 punten - nooit behaalde iemand meer punten - versus 233.

Mignolet hield blauw-zwart vorig seizoen reeds overeind in de play-offs, op weg naar een achttiende landstitel, de derde op rij. In de herfst van vorig jaar was hij dan weer de exponent van een vooral in Europa flitsend Club Brugge, dat in de Champions League een groep met FC Porto, Bayer Leverkusen en Atlético Madrid wist te overleven, waardoor het komende maand tegenover Benfica staat in de achtste finales.

Vooral in de maand oktober was Big Si werkelijk onklopbaar. De laatste weken en maanden deelt hij in de malaise bij Club, dat in de competitie een bedenkelijke reeks van zeven wedstrijden op rij zonder zege neerzette. Sinds de 4-2 van eind oktober tegen KV Oostende werd er in de Belgische competitie niet meer gewonnen. Met een achterstand van achttien punten op leider Racing Genk, dat ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld heeft, lijkt de negentiende landstitel wel erg ver weg.

Mignolet werd voor het vierde jaar op rij ook ‘Doelman van het Jaar’. Hij haalde het voor Anthony Moris (Union) en de Fransman Jean Butez (Antwerp). Ook na afloop van 2019, 2020 en 2021 werd hij verkozen tot beste doelman op de Belgische voetbalvelden. “Het maakt mij heel blij dat ik hem vier keer na elkaar win”, reageerde Mignolet kort. “Het is een teken dat ik constant presteer.”

Nicky Evrard wint Gouden Schoen bij vrouwen

Ook bij de vrouwen ging de Gouden Schoen naar een doelwachter. Doelvrouw Nicky Evrard kaapte de trofee voor de beste Belgische voetbalster van het voorbije jaar weg. Het sluitstuk van Oud-Heverlee Leuven bleef Tessa Wullaert (Anderlecht/Fortuna Sittard) en haar ploeggenote Sari Kees voor.

Evrard ruilde afgelopen zomer AA Gent voor OH Leuven, de huidige koploper in de Lotto Super League. Als doelvrouw van de Belgische voetbalvrouwen schreef ze in 2022 mee vaderlandse sportgeschiedenis. De Red Flames bereikten op het EK een historische plaats in de kwartfinales en hadden dat nadrukkelijk te danken aan de 27-jarige Evrard, die enkele knappe saves uit haar handen schudde en twee strafschoppen stopte.

Wullaert pakte met RSC Anderlecht de landstitel van het seizoen 2021/22 en kroonde zich met een straatlengte voorsprong tot topschutster. In de zomer stapte ze over naar het Nederlandse Fortuna Sittard. Ze eindigt als tweede. De 21-jarige verdedigster Sari Kees maakt het podium vol. Janice Cayman (Olympique Lyon) en Julie Biesmans (PSV) volgen als vierde en vijfde.

De 29-jarige Wullaert is recordhoudster met drie Gouden Schoenen. Ze won de eerste editie in 2016 en in 2018 en 2019. Janice Cayman, de winnares van vorig jaar, heeft er twee (ook 2017) op haar schouw. In 2020 ging de Gouden Schoen naar Tine De Caigny.