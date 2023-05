Club Brugge dient matig Antwerp eerste nederlaag in play-offs toe

De Brugse spelersbus kreeg een vurig onthaal zo’n anderhalf uur voor de aftrap. Club-coach De Mil - die de geblesseerde Jutglá verving door Yaremchuk - sprak over “een erezaak om deze wedstrijd te winnen”. Antwerp wilde dan weer een nieuwe stap richting landstitel zetten. Beide ploegen pakten het voorzichtig aan voor de rust - de schrik voor een achterstand was duidelijk te merken.

De eerste kans was voor Rits, maar hij stuitte oog in oog met Butez op de Franse doelman. Op het halfuur kon ook Antwerp een eerste keer dreigen. En hoe. Balikwisha bediende Stengs, die met een listig tikje Janssen afzonderde. De Nederlander schoot vanuit een schuine hoek hoog over. Voorts viel er op kopballetjes van Yaremchuk en Ekkelenkamp na niets te noteren. Het mocht allemaal wat meer zijn.

Beeld Photo News

De geblesseerde Mata bleef aan de rust in de kleedkamer, Nielsen kwam hem vervangen. Het was de Deen die de partij openbrak. Meijer legde de bal uitstekend achteruit, de inlopende Nielsen knalde het leer staalhard in de bovenhoek. Van Bommel reageerde met een drievoudige wissel. Enter De Laet, Keita en Kerk. Maar het waren de Brugse invallers die het verschil maakten. Vermant - die een andermaal bleke Yaremchuk uit zijn lijden verloste - lanceerde Nielsen, de Deen zorgde voor 2-0.

Vorige week kon de Great Old een dubbele achterstand helemaal goedmaken op de eigen Bosuil. Diezelfde opdracht op Jan Breydel was natuurlijk een pak lastiger. Verder dan een kopbal van Pacho en een scherpe voorzet van Stengs kwamen de troepen van Van Bommel niet. Union kan straks de leidersplaats overnemen als het wint op het veld van Genk. De Limburgers kunnen op hun beurt dan weer naderen tot op één puntje van Antwerp. En zo blijft de titelstrijd o zo spannend.

Beeld Photo News

Beeld BELGA