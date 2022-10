Club Brugge boekt goede generale repetitie voor Atlético Madrid tegen KV Mechelen

Club behoudt op de derde plaats in de tussenstand van de Belgische eerste klasse met 22 punten voeling met Racing Genk (25 ptn.). Mechelen begeeft zich op de twaalfde plaats met 11 eenheden.

Carl Hoefkens toverde met de 17-jarige centrale verdediger Jorne Spileers een wit konijn uit zijn hoge hoed. De jongeling zag vanuit de achterhoede hoe Ferran Jutgla (37.) met een beheerst schot blauw-zwart op voorsprong trapte.

Bij aanvang van de tweede helft trof Edouard Sobol (53.) een tweede keer raak namens de Bruggelingen met een listige vrijschop in de korte hoek. Zowel Tajon Buchanan als Noa Lang vierden aansluitend hun rentree na blessureleed. Het was de Nederlander die de Canadees in de 87e minuut het derde en laatste doelpunt aanbood.

Eerder op de dag zegevierde Union Sint-Gillis met 0-3 bij OH Leuven, ging Racing Genk pas in het slot over KV Oostende (1-2) en vergrootte Westerlo de kopzorgen van rode lantaarn Zulte Waregem (2-0).

Zondag staan er nog vier wedstrijden op het programma in de Belgische hoogste voetbalafdeling. Om 13u30 ontvangt Felice Mazzu met RSC Anderlecht zijn ex-club Sporting Charleroi in het Lotto Park en AA Gent gaat aansluitend om 16u in eigen huis op zoek naar puntengewin tegen laagvlieger Cercle Brugge. Om 18u30 zijn in het Guldensporenstadion de ogen gericht op Didier Lamkel Zé, die met KV Kortrijk zijn voormalig werkgever en koploper Antwerp in de ogen kijkt in het Guldensporenstadion. Sint-Truiden en Eupen sluiten omstreeks 21u de speeldag af op Stayen.

Vrijdag liet Standard zich in een Luiks burenduel tegen Seraing verrassen met 0-2.