Club Brugge behoudt dan toch vertrouwen in Hoefkens na dramatische bekeravond

De training werd afgelast, de agenda’s van de bestuursleden vrijgemaakt. Na een uitgebreide gesprekken- en consultatieronde - onder meer met Carl Hoefkens himself - gaat blauw-zwart dan toch door met haar coach. Vanmiddag zagen beide partijen elkaar in het Kasteel van Bever, in de marge daarvan bleek ook in de spelersgroep dat er voldoende draagvlak is om door te gaan met Hoefkens.

Club wou vooral geen impulsieve beslissingen nemen, één dag na de ontluisterende 1-4-nederlaag tegen STVV. Na een constructief gesprek bleef alles dan ook bij het oude. Al staat de positie van Hoefkens nog steeds onder zware druk.

Veel meer nog dan op speeldag 4, ook al tegen OH Leuven, of na het pijnlijke gelijkspel tegen Antwerp vlak voor de break, is het maandag opnieuw tegen OHL van moeten. Lijdt Club nieuw puntenverlies, dan lijkt een ontslag écht onafwendbaar. Niet alleen Hoefkens, maar ook de spelers moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen, zo is het bestuur van mening. Zij zien in Hoefkens nog steeds de juiste man op de juiste plaats, zoals hij in mei aangekondigd werd bij zijn aanstelling.

Het bestuur houdt rekening met de verdiensten van Hoefkens, die samen met Club de tweede ronde van de Champions League afdwong. Alleen moet er dringend beterschap komen in eigen land, waar Club de voorbije tijd uitblonk in wisselvalligheid.

