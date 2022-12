Club Brugge beëindigt samenwerking met coach Carl Hoefkens

“Carl is een Club-man pur sang. Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd”, zegt CEO Vincent Mannaert in een verklaring. “Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League-campagne van dit seizoen kan niet worden onderschat. Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de Belgische competitie en de Beker van België niet het gewenste spelniveau en resultaat. We maken nu werk van de best mogelijke opvolging voor Club.”

Een verrassende zet was het, toen Club eind mei assistent Carl Hoefkens promoveerde tot hoofdcoach om de naar Ajax vertrokken Alfred Schreuder op te volgen. Hoewel Hoefkens nog geen ervaring als hoofdcoach had, was men er intern bij blauw-zwart van overtuigd dat hij de capaciteiten had om de stap te zetten.

Dat leek ook lange tijd een goede keuze. Onder leiding van Hoefkens wist Club zich voor het eerst te plaatsen voor de 1/8ste finales van de Champions League, na onder meer knappe zeges tegen Leverkusen, Porto en Atlético. De Bruggelingen én Hoefkens oogstten terecht veel lof met hun parcours in Europa.

Maar in eigen land geraakte blauw-zwart nooit echt op gang. Door matig voetbal en veel puntenverlies zag Club de achterstand op competitieleider Genk steeds verder oplopen. Vorige week vloog het ook nog eens roemloos uit de Beker door op eigen veld met 1-4 (!) te verliezen van STVV. Hoefkens kreeg nog een kans tegen OHL, maar ook die match kon Club niet winnen.

En zo komt er na zeven maanden al een einde aan de samenwerking tussen Club en de hoofdcoach Carl Hoefkens. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert zijn al volop op zoek naar hun vierde coach in een jaar tijd.