‘Close’ valt alweer in de prijzen: bekroond tot beste internationale film in New York

Het blijft awards regenen voor de Belgische film Close van regisseur Lukas Dhont. Net als zijn speelfilmdebuut Girl in 2018 ging zijn nieuwe film in wereldpremière op het filmfestival van Cannes én scheerde het meteen hoge toppen. De film werd er beloond met de Grand Prix du Jury, en daar bleef het niet bij. Intussen haalde de prent ook al prijzen binnen op onder meer het Hamptons Film Festival, het Chicago International Film Festival, Film Fest Hamburg, Norwegian International Film Festival én op het Europese Filmfestival in Sevilla afgelopen november.

Nu wordt er alweer een nieuwe award aan het rijtje toegevoegd. Op het gala van de National Board of Review Awards wordt de Belgische film bekroond tot ‘beste internationale film’. Ook films als Top Gun: Maverick (beste film) en The Banshees of Inisherin (beste originele scenario) werden bekroond met een prijs.

Censuur

De Amerikaanse National Board of Review is een organisatie die in 1909 werd opgericht uit protest tegen de beslissing van New Yorks burgemeester om met Kerstmis elke filmvertoning te verbieden (cinema zou de zeden bederven). Zaaleigenaars en filmdistributeurs riepen een autonome New York Board of Motion Picture Censorship in het leven, al snel herdoopt tot National Board of Review of Motion Pictures omwille van het vieze woord ‘censuur’.

Hoewel de Board decennialang effectief als filmcensor optrad, wijdde hij zich via educatieve initiatieven en waardevolle publicaties aan de promotie van cinema als de ‘kunst van het volk’ die de Amerikaanse cultuur (en die van de hele wereld) zou veranderen.

De NBR is elk jaar het eerste orgaan dat haar best-of-the-year-lijstje mag bekend maken, het resultaat van de stembusgang van een honderdtal filmenthousiastelingen, academici, filmmakers en studenten uit New York die allesbehalve commerciële belangen dienen.

Alle winnaars worden gevierd tijdens het National Board of Review Gala op 8 januari 2023 in New York. Een overzicht van alle winnaars is te bekijken op de website van NBR.