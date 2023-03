‘Close’ grijpt naast Oscar, ‘All Quiet on the Western Front’ wint

“And the Oscar goes to… Edward Berger, ‘All Quiet on the Western Front’! De hoop bleef er tot het laatste moment, maar toen Salma Hayek-Pinault en Antonio Banderas de enveloppe openden, volgde de ontgoocheling voor iedereen die Close een warm hart toedraagt. Ook in 2023 gaat de Oscar voor Beste Buitenlandse Film niet naar ons land. De Belgische inzending Close, van regisseur Lukas Dhont, moest de duimen leggen voor de Duitse Netflixfilm All Quiet on the Western Front. Die Eerste Wereldoorlog-film was in de laatste rechte lijn naar de uitreiking van de Oscars uitgegroeid tot topfavoriet.

Antonio Banderas (rechts) overhandigt de Oscar aan de Duitse regisseur Edward Berger. Beeld Chris Pizzello/Invision/AP

De film van Edward Berger wordt er voor Belgische cinefielen eentje met dezelfde connotatie als het Iraanse A Separation of het Italiaanse La grande bellezza, de films die het in 2012 en 2014 haalden van respectievelijk Rundskop en The Broken Circle Breakdown, de recentste Belgische films die een Oscarnominatie wisten te bemachtigen. Van de acht Belgische genomineerden wist er nog nooit eentje die nominatie ook te verzilveren.

“Er wordt hier gezegd dat Netflix 25 miljoen dollar aan de campagne spendeert…”, vertelde Dhont afgelopen weekend nog in deze krant. “Het voelt alsof we letterlijk overrompeld worden door 1500 Duitse soldaten.” Die slagkracht bleek uiteindelijk te groot voor Close om voldoende leden van de Academy of Motion Picture Arts & Sciences, die hun stem uitbrengen voor de Oscars, te overtuigen. Ook het Argentijnse Argentina, 1985, het Ierse The Quiet Girl en het Poolse EO moesten hun meerdere erkennen in de Duitse inzending.