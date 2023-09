Chris Peeters wordt de nieuwe CEO van Bpost

Eind vorig jaar moest de vorige CEO Dirk Tirez samen met enkele andere directeurs vertrekken, omdat er binnen het bedrijf een intern onderzoek liep naar illegale prijsafspraken bij het afsluiten van het contract voor de krantenbedeling. Uit een interne audit van Bpost bleek ook dat het bedrijf de overheid voor andere contracten mogelijk te veel aanrekende. Later kwam ook minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter in opspraak, toen bleek dat twee medewerkers van haar kabinet op de loonlijst stonden van Bpost.

Sinds het vertrek van Tirez wordt Bpost geleid door interim-CEO Philippe Dartienne. Maar Chris Peeters neemt nu dus het roer over. Peeters is aangesteld voor een periode van 6 jaar. In 2022 werd de topman van netbeheerder Elia door het magazine Trends nog verkozen tot manager van het jaar. Voor zijn passage bij Elia werkte Peeters in de consultancysector, de laatste jaren bij Schlumberger. Opvallend, hij was daarvoor veertien jaar aan de slag bij McKinsey, waarvan zeven jaar als partner. Consultancybedrijf McKinsey heeft in het verleden al veelvuldig voor bpost gewerkt.

“Na acht intensieve jaren, zit Elia Group op koers voor een succesvolle energietransitie en toekomst”, zegt Peeters in het persbericht van Bpost. “De tijd is rijp voor een nieuwe fase in mijn carrière en met Bpostgroup zal ik de leiding nemen in een sector die me sterk interesseert en die ingrijpende veranderingen doormaakt in een snel veranderende internationale context. Ik bewonder oprecht de veerkracht die het bedrijf en zijn medewerkers in het verleden hebben getoond en waardeer het enorme potentieel.”

“De aanstelling van Chris Peeters als nieuwe CEO maakt me trots en geeft me veel vertrouwen voor de toekomst”, zegt Audrey Hanard, voorzitter van de raad van bestuur. “Samen met de raad van bestuur ben ik ervan overtuigd dat Chris volledig beantwoordt aan de vereisten van het profiel en dat hij met zijn ervaring, competenties en visie over solide troeven beschikt om Bpost Group te leiden en de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”

Philippe Dartienne behoudt na de komst van Peeters de functie van interim-CEO van de afdelingen E-Logistics North Amerika and Eurasia. Koen Aelterman blijft CFO ad interim bpostgroup.