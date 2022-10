▶ Chinese ex-president Hu Jintao onverwacht weggeleid uit slotceremonie partijcongres

In de Grote Hal van het Volk in Peking vindt vandaag de slotceremonie plaats van het partijcongres van de Communistische Partij. Zo’n 2.300 afgevaardigden spraken een week lang achter gesloten deuren over wie er leiding gaat geven aan de tweede economie in de wereld.

Kort voor de stemming over de grondwetswijzigingen kwam het voor de camera’s tot een opmerkelijk incident. Oud-partijleider Hu Jintao werd door zaalwachten van zijn plek links naast Xi Jinping op het podium verwijderd, ogenschijnlijk tegen zijn wil. Dat leverde bezorgde blikken op van de ambtenaren die in de buurt zaten.

Hu zag er verzwakt uit en wisselde kort nog enkele woorden uit met Xi en met de Chinese premier Li Keqiang. Toen hij naar buiten werd geleid, klopte Hu Li ook nog even op zijn schouder. Achteraf is geen verklaring gegeven over waarom de voormalige president werd weggeleid.

Hu Jintao is de directe voorganger van Xi Jinping en heeft de huidige leider naar voren geschoven, maar nu geldt de oud-secretaris-generaal niet meer als trouwe ondersteuner van de zittend president. Hu vertegenwoordigt de Jeugdliga binnen de partij, die door Xi beknot is in de macht.

Ook is Hu een voorstander van leeftijds- en ambtstermijnbegrenzingen, terwijl de huidige machthebber daar met zijn gooi naar een historische derde ambtstermijn duidelijk niets van wil weten.