Chinese beurzen in de min als reactie op Xi's verstevigde greep op de macht

De kwartaalcijfers hadden normaal afgelopen dinsdag bekend moeten worden, maar die publicatie werd zonder enige uitleg afgeblazen. Algemeen wordt aangenomen dat de Chinese overheid niet wilde dat de economische cijfers de goednieuwsshow rond het Partijcongres zouden overschaduwen. Die stond in het teken van Xi’s onvervangbaarheid als Chinese partijleider.

Volgens het Nationaal Bureau voor Statistiek het Chinese bnp in het derde kwartaal met 3,9 procent, hoger dan de door analisten voorspelde 3,3 tot 3,7 procent, maar ver onder het jaardoel van 5,5 procent. Het Nationaal Bureau voor Statistiek sprak van ‘een herstel’ en ‘gezond momentum’ voor de Chinese economie, ondanks de ‘complexe en uitdagende binnenlandse en internationale omgeving’.

Zoals verwacht situeert de groei zich vooral in door de overheid gestimuleerde sectoren. Investeringen in infrastructuur stegen in het derde kwartaal met 11,6 procent, terwijl investeringen door privéondernemingen in dezelfde periode met 1 procent daalden. Investeringen in de fel gesubsidieerde hightechindustrie namen dit jaar met 20,2 procent toe, terwijl investeringen in de door Beijing aan banden gelegde vastgoedsector met 8 procent daalden.

Somberheid

De jeugdwerkloosheid bedroeg in september 17,9 procent. De exportgroei vertraagde in dezelfde maand naar 5,7 procent, in een duidelijk signaal van wereldwijde economische afkoeling. Analisten zijn verdeeld over de betrouwbaarheid van officiële economische cijfers in China. In persoonlijke gesprekken laten veel Chinezen zich somber uit over de economie.

De Chinese markten reageerden maandag negatief op Xi’s verlengde partijleiderschap en zijn keuze voor een partijbestuur vol persoonlijke aanhangers. De kwartaalcijfers brachten daar geen verandering in. De Hongkongse index Hang Seng stond tegen de middag 5 procent in het rood, de CSI 300 index van in Shanghai en Shenzhen genoteerde aandelen 1,73 procent.

Xi kende zichzelf zondag een derde termijn als partijleider van het Chinese Communistische Partij toe, in strijd met de Chinese politieke normen, en weerde elke tegenstem uit zijn bewindsploeg. Analisten verwachten dat Xi zijn onbegrensde macht zal gebruiken om zijn eigen koers door te drukken, en dat hij nationale veiligheid en persoonlijke autoriteit boven de economie zal plaatsen. Ook het economisch schadelijke zero-covidbeleid wordt voortgezet.